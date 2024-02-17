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Нидерланды призвали ЕС прекратить ныть из-за возможной победы Трампа - РИА Новости, 17.02.2024
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15:03 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/tramp-1927956896.html
Нидерланды призвали ЕС прекратить ныть из-за возможной победы Трампа
Нидерланды призвали ЕС прекратить ныть из-за возможной победы Трампа - РИА Новости, 17.02.2024
Нидерланды призвали ЕС прекратить ныть из-за возможной победы Трампа
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу прекратить "ныть и стонать" из-за возможного прихода к власти в США Дональда Трампа после президентских... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:03
2024-02-17T15:03
в мире
нидерланды
сша
дональд трамп
марк рютте
евросоюз
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ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу прекратить "ныть и стонать" из-за возможного прихода к власти в США Дональда Трампа после президентских выборов в этой стране. "Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти. Это зависит от американцев, кто придет к власти. Я не американец и не мне голосовать в США. Мы должны работать с тем, кто появится на сцене. И мы должны это делать потому, что мы этого хотим, и потому, что это в наших интересах. Это нытье насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни. Давайте уже прекратим это", - сказал Рютте, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия. Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать все, что они, черт возьми, захотят". Многие чиновники в странах НАТО выразили обеспокоенность этим заявлением. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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в мире, нидерланды, сша, дональд трамп, марк рютте, евросоюз
В мире, Нидерланды, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Евросоюз
Нидерланды призвали ЕС прекратить ныть из-за возможной победы Трампа

Премьер Рютте призвал ЕС прекратить ныть и стонать из-за возможной победы Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу прекратить "ныть и стонать" из-за возможного прихода к власти в США Дональда Трампа после президентских выборов в этой стране.
«
"Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти. Это зависит от американцев, кто придет к власти. Я не американец и не мне голосовать в США. Мы должны работать с тем, кто появится на сцене. И мы должны это делать потому, что мы этого хотим, и потому, что это в наших интересах. Это нытье насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни. Давайте уже прекратим это", - сказал Рютте, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.
Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать все, что они, черт возьми, захотят". Многие чиновники в странах НАТО выразили обеспокоенность этим заявлением.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Трамп захотел сдать Европу России
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В миреНидерландыСШАДональд ТрампМарк РюттеЕвросоюз
 
 
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