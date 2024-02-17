https://ria.ru/20240217/tramp-1927903483.html

Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве

Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве - РИА Новости, 17.02.2024

Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T02:25

2024-02-17T02:25

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization."Мы будем подавать апелляцию", - сказал Трамп в ходе пресс-подхода, кадры транслировал телеканал Fox. Политик ранее уже раскритиковал решение, назвав его "охотой на ведьм". Он отмечал, что помогал Нью-Йорку в "худшие для него времена", а теперь по вине президента США Джо Байдена город переполнен мигрантами, а радикалы делают "всё возможное", чтобы "прогнать" его.Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов. Кроме того, политику запретят на три года работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк.Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20240217/mask-1927903083.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, майами, дональд трамп, джо байден, trump organization