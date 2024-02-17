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Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве - РИА Новости, 17.02.2024
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02:25 17.02.2024 (обновлено: 05:42 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/tramp-1927903483.html
Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве
Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве - РИА Новости, 17.02.2024
Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:25
2024-02-17T05:42
в мире
нью-йорк (город)
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майами
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization."Мы будем подавать апелляцию", - сказал Трамп в ходе пресс-подхода, кадры транслировал телеканал Fox. Политик ранее уже раскритиковал решение, назвав его "охотой на ведьм". Он отмечал, что помогал Нью-Йорку в "худшие для него времена", а теперь по вине президента США Джо Байдена город переполнен мигрантами, а радикалы делают "всё возможное", чтобы "прогнать" его.Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов. Кроме того, политику запретят на три года работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк.Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
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в мире, нью-йорк (город), сша, майами, дональд трамп, джо байден, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), США, Майами, Дональд Трамп, Джо Байден, Trump Organization
Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве

Дональд Трамп пообещал обжаловать решение суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.
«
"Мы будем подавать апелляцию", - сказал Трамп в ходе пресс-подхода, кадры транслировал телеканал Fox.
Политик ранее уже раскритиковал решение, назвав его "охотой на ведьм". Он отмечал, что помогал Нью-Йорку в "худшие для него времена", а теперь по вине президента США Джо Байдена город переполнен мигрантами, а радикалы делают "всё возможное", чтобы "прогнать" его.
Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов. Кроме того, политику запретят на три года работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк.
Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
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В миреНью-Йорк (город)СШАМайамиДональд ТрампДжо БайденTrump Organization
 
 
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