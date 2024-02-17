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Трамп окрестил "охотой на ведьм" вердикт суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.02.2024
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01:21 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/tramp-1927901049.html
Трамп окрестил "охотой на ведьм" вердикт суда в Нью-Йорке
Трамп окрестил "охотой на ведьм" вердикт суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.02.2024
Трамп окрестил "охотой на ведьм" вердикт суда в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T01:21
2024-02-17T01:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, говорится в заявлении политика, опубликованном в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. "Жуликоватый судья штата Нью-Йорк, сотрудничающий с тотально коррумпированным генеральным прокурором... только что оштрафовал меня на 355 миллионов долларов, основываясь лишь на том, что я выстроил превосходную компанию. Это вмешательство в выборы и охота на ведьм!", - эмоционально отреагировал Трамп. Политик выразил уверенность в том, что система правосудия в США подвергается посягательствам со стороны предвзятых и коррумпированных прокуроров и судей, "одержимых идеей добраться до Трампа". "Я помогал Нью-Йорку в худшие для него времена, и теперь, когда по вине (действующего президента США - ред.) Джо Байдена он переполнен миграционной преступностью, радикалы делают всё возможное, чтобы прогнать меня", - написал бывший глава государства. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов. Кроме того, политику запретят на три года работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
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в мире, нью-йорк (город), сша, майами, джо байден, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Майами, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп окрестил "охотой на ведьм" вердикт суда в Нью-Йорке

Трамп окрестил "охотой на ведьм" вердикт суда по делу об активах в Нью-Йорке

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" решение суда Нью-Йорка, признавшего его виновным по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, говорится в заявлении политика, опубликованном в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
«
"Жуликоватый судья штата Нью-Йорк, сотрудничающий с тотально коррумпированным генеральным прокурором... только что оштрафовал меня на 355 миллионов долларов, основываясь лишь на том, что я выстроил превосходную компанию. Это вмешательство в выборы и охота на ведьм!", - эмоционально отреагировал Трамп.
Политик выразил уверенность в том, что система правосудия в США подвергается посягательствам со стороны предвзятых и коррумпированных прокуроров и судей, "одержимых идеей добраться до Трампа".
"Я помогал Нью-Йорку в худшие для него времена, и теперь, когда по вине (действующего президента США - ред.) Джо Байдена он переполнен миграционной преступностью, радикалы делают всё возможное, чтобы прогнать меня", - написал бывший глава государства.
Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов. Кроме того, политику запретят на три года работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк.
Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
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