https://ria.ru/20240217/tramp-1927899343.html

Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ снимков, на которых он толще

Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ снимков, на которых он толще - РИА Новости, 17.02.2024

Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ снимков, на которых он толще

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил враждебные ему СМИ в создании с помощью искусственного интеллекта фотографий, на которых он кажется толще, чем на самом... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T00:46

2024-02-17T00:46

2024-02-17T00:46

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил враждебные ему СМИ в создании с помощью искусственного интеллекта фотографий, на которых он кажется толще, чем на самом деле. Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social отретушированный фотоснимок, а рядом для сравнения - сразу три изображения, по мнению политика, адекватно отображающих его габариты. "Фейк-ньюз" (с англ. - фальшивые новости - ред.) использовали искусственный интеллект (ИИ) для создания изображения вверху слева. Это бессовестные люди, но всякий знает это. На других снимках я бью по мячам во время игры в гольф сегодня, чтобы продемонстрировать разницу", - написал Трамп. На первом снимке отчетливо виден переваливающийся через брюки живот экс-президента, на остальных фото политик заметно стройнее. "К сожалению, в нашей стране "фейк-ньюз" - это всё, что вы получаете", - резюмировал Трамп. Пост появился вскоре после того, как Трамп проиграл гражданское дело о мошенничестве в Нью-Йорке, где суд обязал его заплатить 350 миллионов долларов и на три года запретил занимать руководящие должности в местных компаниях.

https://radiosputnik.ru/20240216/tramp-1927749251.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп