https://ria.ru/20240217/tayvan-1927967051.html

Глава китайского МИД назвал условие мира в Тайваньском проливе

Глава китайского МИД назвал условие мира в Тайваньском проливе - РИА Новости, 17.02.2024

Глава китайского МИД назвал условие мира в Тайваньском проливе

Для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно отвергнуть "независимость Тайваня", заявил в субботу министр иностранных дел... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:20

2024-02-17T16:20

2024-02-17T16:25

в мире

тайвань

ван и (политик)

китай

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ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно отвергнуть "независимость Тайваня", заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Ван И подчеркнул, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая", заявив о необходимости соблюдения принципа "одного Китая". "Чтобы сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, независимость Тайваня должна быть решительно отвергнута", - сказал Ван И, трансляция выступления которого велась на официальном сайте конференции. По словам дипломата, "независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе", соблюдая принцип "одного Китая", необходимо поддержать "мирное воссоединение Китая". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. На Тайване 13 января прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента). Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.

https://ria.ru/20240217/kitay-1927908655.html

https://ria.ru/20240215/tayvan-1927649779.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, ван и (политик), китай, сша