https://ria.ru/20240217/tankisty-1927909702.html

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.02.2024

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Экипаж танка Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T06:08

2024-02-17T06:08

2024-02-17T06:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-80бв

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковый экипаж 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, огонь танкисты вели с закрытой огневой позиции на дальности до 9 километров. Сообщается, что опорный пункт боевиков ВСУ являлся значимой высотой для ведения наблюдения и носил особый характер при выстраивании обороны на купянском направлении. "Разобрали опорник буквально уже на втором выстреле", - процитировали в МО РФ командира танковой роты с позывным "Быстрый".

https://ria.ru/20240217/su-25-1927908373.html

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россия, вооруженные силы украины, т-80бв