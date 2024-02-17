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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.02.2024
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Экипаж танка Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T06:08
2024-02-17T06:08
2024-02-17T06:08
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковый экипаж 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, огонь танкисты вели с закрытой огневой позиции на дальности до 9 километров. Сообщается, что опорный пункт боевиков ВСУ являлся значимой высотой для ведения наблюдения и носил особый характер при выстраивании обороны на купянском направлении. "Разобрали опорник буквально уже на втором выстреле", - процитировали в МО РФ командира танковой роты с позывным "Быстрый".
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россия, вооруженные силы украины, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80БВ
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Танкисты "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Танковый экипаж 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, огонь танкисты вели с закрытой огневой позиции на дальности до 9 километров. Сообщается, что опорный пункт боевиков ВСУ являлся значимой высотой для ведения наблюдения и носил особый характер при выстраивании обороны на купянском направлении.
"Разобрали опорник буквально уже на втором выстреле", - процитировали в МО РФ командира танковой роты с позывным "Быстрый".
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