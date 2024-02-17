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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 17.02.2024 (обновлено: 13:21 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/svo-1927942150.html
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 17.02.2024
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:11
2024-02-17T13:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР."Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР.
"Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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