https://ria.ru/20240217/svo-1927942150.html

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 17.02.2024

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:11

2024-02-17T13:11

2024-02-17T13:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР."Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)