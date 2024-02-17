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Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 17.02.2024 (обновлено: 07:25 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/su-25-1927908373.html
Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении
Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.02.2024
Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по замаскированной живой силе и технике войск Украины на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T05:09
2024-02-17T07:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
су-25
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по замаскированной живой силе и технике войск Украины на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики", - сказали в ведомстве. Для противодействия возможным пускам ПЗРК экипажи штурмовиков выполнили маневр "змейка" с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования. "По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927905520.html
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украина, россия, су-25
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Су-25
Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении

Су-25 нанесли удар по замаскированной силе и технике ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Штурмовики Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по замаскированной живой силе и технике войск Украины на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики", - сказали в ведомстве.
Для противодействия возможным пускам ПЗРК экипажи штурмовиков выполнили маневр "змейка" с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования.
"По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена", - отметили в ведомстве.
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