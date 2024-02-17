https://ria.ru/20240217/studotryady-1927933618.html

Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов

Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов - РИА Новости, 17.02.2024

Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов

Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам форума "Труд крут" и поздравил с 65-й годовщиной создания Российских студенческих отрядов,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:59

2024-02-17T11:59

2024-02-17T11:59

выставка-форум "россия"

общество

россия

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владимир путин

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам форума "Труд крут" и поздравил с 65-й годовщиной создания Российских студенческих отрядов, отметив, что целеустремленные бойцы движения всегда на передовой важнейших событий страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Форум "Труд крут" проходит 16-17 февраля в Москве на международной выставке-форуме "Россия". "Приветствую вас на форуме "Труд крут" и поздравляю с 65-й годовщиной создания движения Российских студенческих отрядов. Сегодня вместе с вами этот юбилей отмечают десятки тысяч людей – представители самых разных профессий, возрастов, увлечений. За прошедшие годы бойцы студотрядов своим созидательным, подвижническим трудом внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, в решение ключевых общенациональных задач. Важно, что нынешнее поколение российского студенчества достойно продолжает замечательные традиции предшественников, открывает для себя новые горизонты деятельности", - говорится в сообщении. Путин особо отметил усилия студотрядов в благоустройстве воинских захоронений и мемориалов, восстановление инфраструктуры новых регионов страны, поддержку семей участников специальной военной операции. "Вы - там, где трудно, где требуется энтузиазм и целеустремлённость юности, ваша увлечённость и душевный подъём. Энергия и таланты студотрядовцев востребованы на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном, строительном и транспортном комплексах, в учреждениях социальной сферы и индустрии гостеприимства, в реализации других значимых проектов", - добавил он. Президент уверен, что форум пройдёт на высоком организационном уровне, даст старт интересным идеям и инициативам, продемонстрирует делегатам достижения Российских студенческих отрядов и внесёт свой вклад в решение общенациональной задачи – создание широких возможностей для самореализации граждан, их профессионального роста и успехов.

https://ria.ru/20240217/studotryady-1927543860.html

https://ria.ru/20240214/putin-1927241078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, владимир путин, выставка-форум "россия", вднх