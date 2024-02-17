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День российских студенческих отрядов

День российских студенческих отрядов - РИА Новости, 17.02.2024

День российских студенческих отрядов

День российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года "О Дне... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T02:09

2024-02-17T02:09

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День российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года "О Дне российских студенческих отрядов". Дата празднования Дня российских студенческих отрядов определена на основании того, что 17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов было учреждено молодежное общероссийское общественное движение "Российские студенческие отряды". Началом истории студенческих отрядов в СССР можно считать 1924 год, когда Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, Наркоматы труда и просвещения разработали специальную инструкцию о практике студентов вузов. В ней был определен порядок прохождения практики и использования труда студентов в летнее время на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Студенты высших учебных заведений участвовали в сооружении сельских электростанций, возводили народнохозяйственные объекты, работали в различных отраслях промышленности, выполняли сельскохозяйственные работы, участвовали в укреплении материально-технической базы своих учебных заведений.После Великой Отечественной войны (1941-1945) студенты участвовали в восстановлении Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург), Сталинграда (сейчас Волгоград), Донбасса и Днепрогэса. Однако в эти годы еще не было студенческого строительного отряда в современном понимании этого слова как самостоятельной организации со своим уставом и принципами управления.Начало собственно движения студенческих строительных отрядов связано с работой 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Казахстане в 1959 году. Во время летних каникул стройотряд отправился в совхозы Северо-Казахстанской области, где ему удалось построить 16 объектов. Вскоре примеру студентов-физиков последовали учащиеся других вузов.В 1961 году в студенческих отрядах трудилось уже около одной тысячи человек. В этом же году у студенческого движения, занимавшегося строительными работами, появился свой печатный орган – газета "Молодой целинник". При студенческом отряде Первого Московского ордена Ленина медицинского института имени И.М. Сеченова (сейчас Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова) был впервые организован пионерский лагерь "Спутник". Со временем такие лагеря стали появляться в других регионах СССР.В 1963 году появились первые профильные отряды (педагогические) и начали действовать инженерная служба, основной задачей которой являлась профессиональная подготовка студентов к летним работам, и служба, призванная обеспечить охрану здоровья членов отряда и местного населения.В 1965 году движение студенческих отрядов имело уже широкий размах: оно перешло на ударные комсомольские стройки – сооружение железной дороги Абакан – Тайшет, освоение нефтяных и газовых месторождений Тюменской области.В 1966 году общая численность бойцов была уже более 100 тысяч человек. Две тысячи из них занимались ликвидацией последствий землетрясений в Ташкенте (Узбекистан).Этот год стал знаменательным для всего движения – в Кремлевском дворце съездов состоялся первый Всесоюзный слет студенческих отрядов. Кроме того, в связи с выездом большого количества студентов на объекты транспортного строительства и электрификации Центральным комитетом ВЛКСМ совместно с заинтересованными министерствами были созданы постоянно действующие (круглогодичные) Центральный штаб студенческих строительных отрядов при Министерстве транспортного строительства СССР и Центральный штаб отряда "Энергия" при Министерстве энергетики и электрификации СССР.В 1967 году были введены нормативные документы, регламентировавшие деятельность студенческих отрядов, их взаимоотношения с другими организациями. Была утверждена форма типового договора, который заключался со студентами, отправлявшимися на работы. Кроме того, в связи с огромным количеством студентов, выезжавших на работы в летний период, было принято решение о создании при Центральном комитете ВЛКСМ единого Центрального штаба студенческих отрядов для четкой координации действий.Резкое увеличение численности студенческих отрядов произошло в середине 1970-х годов: в семь раз возрос объем работы, расширилась сфера приложения труда отрядов в народном хозяйстве страны, появились отряды не строительного направления – отряды медиков, реставраторов, проводников железнодорожных вагонов и др.К 1973 году студенческие отряды работали на ста Всесоюзных ударных комсомольских стройках, таких как Волжский и Камский автозаводы, Норильский горно-обогатительный комбинат, газопроводы Север – Центр и Средняя Азия – Центр, железные дороги Тюмень – Тобольск – Сургут, Красноярская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Строительство БАМа продолжалось почти десять лет и стало символом не только студенческих отрядов, но и целой эпохи. В 1975 году появилась традиция каждый год выбирать Всесоюзному отряду символ из числа важных исторических событий, под эгидой которого студенты будут работать следующие 12 месяцев.На 1979 год пришелся пик развития студенческих отрядов в СССР: от министерств и ведомств было поданы заявки на привлечение двух миллионов студентов, численность Всесоюзного студенческого отряда составила 830 тысяч человек.В 1980 году впервые были сформированы студенческие отряды для работы в морских и речных портах. Высокую оценку получил труд студентов на сооружении объектов "Олимпиады-80".В 1982 году бойцы Всесоюзного студенческого отряда трудились в сельской местности, внеся серьезный вклад в Продовольственную программу СССР: были созданы отряды животноводов, коллективы, выполнявшие комплекс работ по схеме "поле – перерабатывающее предприятие – магазин". Был проведен рейд "Природа" по охране окружающей среды.В 1986 году студенческие строительные отряды участвовали в таких ударных стройках СССР, как Саяно-Шушенская ГЭС, КАТЭК и др. Сотни добровольцев отправились в Киевскую область для строительства жилья чернобыльцам. В Таджикистане бойцы студенческих отрядов помогли в ликвидации последствий землетрясения.Всего за годы существования движения студенческих отрядов в их работе приняло участие около 13 миллионов юношей и девушек. Студенты трудились во всех сферах народного хозяйства, на территории всех областей, краев и республик Советского Союза.В период распада СССР студенческие отряды прекратили свое существование. Однако с постепенным экономическим развитием и стабилизацией всех сфер жизни общества активизировалось и российское студенческое движение. По всей стране точечно начали формироваться студенческие отряды, что вылилось в необходимость возврата к процессу централизации и упорядочения студенческого движения.В 2003 году в Москве состоялось заседание правительственной комиссии по делам молодежи, на котором обсуждался вопрос о государственной поддержке студотрядов. В частности, был создан межведомственный координационный совет по поддержке деятельности движения. Также в этом году был проведен первый слет участников российского студенческого движения в Екатеринбурге.Годом позже, в 2004 году, в Москве состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов, на котором было учреждено молодежное общероссийское общественное движение "Российские студенческие отряды".Сегодня "Российские студенческие отряды" – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 200 тысяч молодых людей из 82 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Она обладает четкой организационной структурой во главе с Центральным штабом. Деятельность организации, как и в период СССР, регламентируется нормативными документами, выработан комплекс льгот для участников движения, в организации есть своя утвержденная атрибутика и символика. В настоящее время студенческие отряды работают в различных отраслях экономики Российской Федерации – строительство, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, торговля, сфера услуг. Российские студенты активно участвовали в таких масштабных стройках, как космодромы Восточный и Плесецк, объекты саммита АТЭС, Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани и др.День российских студенческих отрядов – праздник, посвященный каждому бойцу студенческих отрядов всех поколений. В этот день все, кто когда-либо состоял в этой организации, надевает свою форменную куртку – бойцовку. По всей стране проходят торжественные и массовые мероприятия: флешмобы, встречи членов студенческих отрядов с главами субъектов, ветеранами движения, социальные и спортивные акции, автопробеги и многое другое.В 2024 году "Российские студенческие отряды" отмечают двойную юбилейную дату. Это 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории студотрядов. Юбилейный год студенческих отрядов начался 27 января со старта всероссийской патриотической акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов", в ходе которой бойцы посетят отдаленные населенные пункты, где организуют профориентационные встречи с учащимися школ и средних специальных учебных заведений, тематические лекции по здоровому образу жизни, спортивные состязания с сельской молодежью и культурно-массовые мероприятия. Кроме того, в ходе акции будет оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям и людям с ограниченными физическими возможностями. 17 февраля в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов состоится международный карьерный форум "Труд крут" на площадке международной выставки-форума "Россия" и парад студенческих отрядов на ВДНХ. В течение года пройдут тематические мероприятия, выставки, а завершится год Всероссийским слетом Российских студенческих отрядов, который пройдет в ноябре в Москве и соберет 15 тысяч участников движения со всей страны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, общество, ссср, москва, ленинград, влксм