"Строили первобытные люди". Ученые бьются над загадкой древнего мегапроекта

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. На дне Балтийского моря обнаружили километровую стену, возведенную более десяти тысяч лет назад. О том, зачем первобытным охотникам, которые населяли в то время Северную Европу, понадобилось столь грандиозное сооружение, — в материале РИА Новости.Подводный СтоунхенджОткрытие сделали случайно. В 2021-м студенты Института исследований Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде во время геофизической практики под руководством доктора Якоба Геерсена проводили гидроакустическую съемку в Мекленбургском заливе. На дне моря на глубине порядка двадцати метров они увидели линейную структуру, расположенную параллельно берегу, примерно в десяти километрах от него. Длина — около километра. На природное образование не похоже. Предположили искусственное происхождение. Но чтобы сказать что-то определенное, требовалась дополнительная информация.В 2022-м Геерсен объединился с коллегами из Ростокского и Кильского университета, Института Альфреда Вегенера в Листе, Института защиты морской инфраструктуры в Бремерхафене и Центра балтийской и скандинавской археологии в Шлезвиге для более детального исследования подводного объекта. Проанализировали гидроакустические данные высокого разрешения (до одного сантиметра), полученные с судов и автономных подводных аппаратов, изучили фотоизображения и каменные образцы, предоставленные командой научных дайверов, и построили 3D-модель сооружения, которое назвали Блинкерволл. Результаты опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Стена высотой около метра и шириной от одного до двух метров сложена из 1673 камней, тщательно подогнанных друг к другу. Ледник или цунами тут явно ни при чем.Камни в основном меньше метра, не тяжелее ста килограммов. Но есть и крупные, в несколько тонн. У самого большого расчетный вес — 11 389 килограммов.Всего крупных камней — 288, а десять просто огромные — диаметром до трех метров. Мегалиты располагаются в местах перегиба линии стены и на ее окончании. Исследователи предполагают, что в качестве опорных точек древние строители использовали большие валуны, а пространства между ними заполняли камнями меньшего размера, которые можно перемещать вручную. Общий вес всех камней — более 142 тонн.Строители мезолитаВремя строительства определили косвенным способом. Ледниковый щит последнего оледенения отступил отсюда к северу примерно 14 500 лет назад, а 8500 лет назад территория ушла под воду из-за подъема уровня Балтийского моря. Проанализировав образцы отложений в этом районе, Геерсен и его коллеги установили, что стену возвели в период между 11 700 и 11 000 лет назад.С геологической точки зрения это ранний голоцен. Для Северной Европы — время перехода от палеолита к мезолиту, или среднему каменному веку. Тогда формировался новый уклад жизни, основанный на нормах и правилах социального поведения, а не только на совместном добывании пищи, закреплялись верования и традиции.К эпохе мезолита относятся многочисленные наскальные росписи и так называемые жилые холмы — места стоянок древних людей. Но столь крупных сооружений того периода археологи еще не видели. До последнего времени историки были уверены, что до неолита и появления развитых земледельческих общин люди не могли строить крупные каменные сооружения — для координации совместных усилий нужны социальные связи.Возможно, отмечают авторы исследования, такие древние постройки не находили потому, что искали только на суше, где они быстро разрушаются. А на дне спокойного залива, где нет волн и сильных течений, стена сохранилась практически в первозданном виде.Остатки каменных строений эпохи мезолита уже обнаруживали на затопленных землях к западу от Дании, в районе, известном как Доггерланд. Но Блинкерволл намного масштабнее. На сегодняшний день это крупнейшее сооружение каменного века в Европе и старейшее из возведенных древними людьми.Стены-ловушкиВосстановив древний ландшафт, исследователи установили, что стена тянулась вдоль берега озера, которое позже поглотило море. Возможно, она служила плотиной, подпорной стенкой береговой гавани или отделяла часть водоема для удобства рыбной ловли. Но самая вероятная, по мнению авторов, гипотеза — стена была направляющей для загона северных оленей и бизонов, на которых охотились древние европейцы.Подобных сооружений очень много на Аравийском полуострове и в Малой Азии. В Саудовской Аравии их называют "мустатилы". А в научной литературе — "пустынные воздушные змеи" (desert kite): они похожи на вытянутую трапецию, образованную двумя сходящимися стенами из сухого камня высотой около одного метра. Длина таких ловушек — от ста метров до нескольких километров.Судя по этнографическому анализу и наскальным росписям, с помощью мустатилов охотились на копытных — таких как газели или антилопы. Известно, что стадные животные, встречая линейное препятствие, всегда бегут вдоль него, даже если физически способны перепрыгнуть.Многие каменные ловушки состоят из двух V-образно сходящихся стен, которые заканчиваются естественной преградой или ямой. Предполагается, что в этом месте животных поджидали охотники.Не исключено, что под осадочными отложениями Мекленбургского залива скрыта вторая стена. Либо ее роль играл берег озера — животных, которые приходили на водопой, загоняли вдоль стены к воде, где они становились легкой добычей."Постройка, вероятно, использовалась для того, чтобы направить оленей в узкое место между соседним берегом озера и второй стеной или даже прямо в озеро, где охотникам каменного века было легче убить их", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Марселя Брадтмеллера из Ростокского университета.Ученые планируют продолжить изыскания. Цель — восстановить древний ландшафт вокруг Блинкерволла, найти скрытые элементы сооружения, а также — кости животных, орудия охоты и другие артефакты, которые могут быть захоронены рядом.Древняя инновацияО стенах-капканах известно давно: такой способ загона дичи упоминается еще в древнем шумерском "Эпосе о Гильгамеше". Изображения мустатилов есть на израильских, синайских и монгольских петроглифах. В Северной Америке индейцы с озера Мичиган так охотились на оленей карибу вплоть до начала XIX века.В 2010-х появились общедоступные спутниковые изображения, приложения типа Google Earth и Google Maps — и это привело к всплеску интереса к "пустынным воздушным змеям" со стороны "народных ученых". Всего за несколько лет на карте появились десятки тысяч новых объектов. Мустатилы нашли практически во всех странах Ближнего Востока и Центральной Азии от Египта до Казахстана, а также в Монголии, Южной Африке, Южной Америке и Японии.Получается, сооружение каменных ловушек было общим решением для древних охотников по всему миру. По мнению историков, оно стало одной из важнейших инноваций своего времени, несмотря на простоту.Изготовление "воздушных змеев" требовало скоординированной работы нескольких человек, объединенных общей стратегией. Капитальные каменные сооружения привязывали древних людей к определенному месту, позволяли сделать запасы пищи, способствовали формированию постоянных поселений, социально-политических и экономических отношений.Кстати, технологию загона диких животных вдоль линейных препятствий применяют и сегодня — например, при охоте на волков.

