https://ria.ru/20240217/snaryady-1927996310.html

Чехия заявила, что нашла зарубежные источники артснарядов для ВСУ

Чехия заявила, что нашла зарубежные источники артснарядов для ВСУ - РИА Новости, 17.02.2024

Чехия заявила, что нашла зарубежные источники артснарядов для ВСУ

Чехия нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T20:45

2024-02-17T20:45

2024-02-17T23:34

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ПРАГА, 17 фев – РИА Новости. Чехия нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров, заявил в субботу во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел, сообщило агентство ЧТК. "Мы идентифицировали полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра", - сказал Павел. По его словам, они могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование, приводит агентство слова президента Чехии. Ранее, в начале февраля, издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки. Как отмечает агентство ЧТК, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров считаются в странах НАТО стандартизированными боеприпасами, которые могут быть использованы в сочетании с оружием отдельных стран-участниц альянса. Снаряды калибра 122 миллиметра использовались, например, в советских гаубицах. Павел охарактеризовал ситуацию на Украине как сложную. "Ситуация на поле боя значительно изменилась с прошлого года. Она нехорошая", - подчеркнул чешский президент. По словам Павела, Россия научилась на многих ошибках, изменила тактику и перевела экономику на военный уровень. В связи с этим, по мнению Павела, Запад должен улучшить свою помощь Украине. "Необходимо поддержать Украину оружием и боеприпасами из всех доступных источников", - сказал Павел. Он добавил, что также, как Украина проявляет себя новатором на поле боя, так и Запад должен аналогичным образом подходить к ресурсам оружия, которые необходимо искать повсюду. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240217/zavod-1927994391.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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украина, россия, чехия, петр павел, нато, в мире