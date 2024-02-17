https://ria.ru/20240217/sinod-1927902659.html

Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки

Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки - РИА Новости, 17.02.2024

Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки

Священный синод Александрийского патриархата постановил приступить к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T02:00

2024-02-17T02:00

2024-02-17T05:24

религия

африка

каир (город)

египет

зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)

епифаний думенко

русская православная церковь

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925667532_0:216:854:696_1920x0_80_0_0_e059ecacc031627fced3d858537cb2ac.jpg

АФИНЫ, 17 фев - РИА Новости. Священный синод Александрийского патриархата постановил приступить к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина "в связи с незаконным вторжением" в Африку, решение синода публикует агентство Orthodoxia News Agency.Епископ Константин возглавляет экзархат с октября 2023 года. "Священный синод приступил к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха в Африке бывшего епископа Зарайского Константина, добровольно обосновавшегося на длительное время в Каире (Египет) в пределах кафедры Александрийской архиепископии, совершившего ряд канонических правонарушений", - говорится в сообщении.В вину экзарху ставят "посягательство на юрисдикцию древнего престола, освящение антиминсов, подкуп за деньги духовенства, даже низложенных, фракционность, этнофилетизм и другие" правонарушения. Отмечается, что 22 ноября 2022 года Священный синод Александрийского патриархата "низложил" первого экзарха Московского патриархата в Африке, бывшего митрополита Клинского Леонида (Горбачева). Тогда в РПЦ заявили, что это решение не имеет канонической силы и не будет иметь никаких последствий. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20240214/episkop-1927332897.html

https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927854008.html

африка

каир (город)

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, каир (город), египет, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), епифаний думенко, русская православная церковь, московский патриархат