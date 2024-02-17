Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки
Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки
© Фото : предоставлено епископом Зарайским КонстантиномЕпископ Зарайский Константин (Островский)
© Фото : предоставлено епископом Зарайским Константином
Епископ Зарайский Константин (Островский). Архивное фото
АФИНЫ, 17 фев - РИА Новости. Священный синод Александрийского патриархата постановил приступить к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина "в связи с незаконным вторжением" в Африку, решение синода публикует агентство Orthodoxia News Agency.
Епископ Константин возглавляет экзархат с октября 2023 года.
"Священный синод приступил к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха в Африке бывшего епископа Зарайского Константина, добровольно обосновавшегося на длительное время в Каире (Египет) в пределах кафедры Александрийской архиепископии, совершившего ряд канонических правонарушений", - говорится в сообщении.
В вину экзарху ставят "посягательство на юрисдикцию древнего престола, освящение антиминсов, подкуп за деньги духовенства, даже низложенных, фракционность, этнофилетизм и другие" правонарушения.
Отмечается, что 22 ноября 2022 года Священный синод Александрийского патриархата "низложил" первого экзарха Московского патриархата в Африке, бывшего митрополита Клинского Леонида (Горбачева).
Тогда в РПЦ заявили, что это решение не имеет канонической силы и не будет иметь никаких последствий.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.