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Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки - РИА Новости, 17.02.2024
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Религия
 
02:00 17.02.2024 (обновлено: 05:24 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/sinod-1927902659.html
Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки
Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки - РИА Новости, 17.02.2024
Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки
Священный синод Александрийского патриархата постановил приступить к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T02:00
2024-02-17T05:24
религия
африка
каир (город)
египет
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
епифаний думенко
русская православная церковь
московский патриархат
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АФИНЫ, 17 фев - РИА Новости. Священный синод Александрийского патриархата постановил приступить к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина "в связи с незаконным вторжением" в Африку, решение синода публикует агентство Orthodoxia News Agency.Епископ Константин возглавляет экзархат с октября 2023 года. "Священный синод приступил к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха в Африке бывшего епископа Зарайского Константина, добровольно обосновавшегося на длительное время в Каире (Египет) в пределах кафедры Александрийской архиепископии, совершившего ряд канонических правонарушений", - говорится в сообщении.В вину экзарху ставят "посягательство на юрисдикцию древнего престола, освящение антиминсов, подкуп за деньги духовенства, даже низложенных, фракционность, этнофилетизм и другие" правонарушения. Отмечается, что 22 ноября 2022 года Священный синод Александрийского патриархата "низложил" первого экзарха Московского патриархата в Африке, бывшего митрополита Клинского Леонида (Горбачева). Тогда в РПЦ заявили, что это решение не имеет канонической силы и не будет иметь никаких последствий. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20240214/episkop-1927332897.html
https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927854008.html
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африка, каир (город), египет, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), епифаний думенко, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Африка, Каир (город), Египет, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Епифаний Думенко, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки

Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки

© Фото : предоставлено епископом Зарайским КонстантиномЕпископ Зарайский Константин (Островский)
Епископ Зарайский Константин (Островский) - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : предоставлено епископом Зарайским Константином
Епископ Зарайский Константин (Островский). Архивное фото
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АФИНЫ, 17 фев - РИА Новости. Священный синод Александрийского патриархата постановил приступить к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина "в связи с незаконным вторжением" в Африку, решение синода публикует агентство Orthodoxia News Agency.
Епископ Константин возглавляет экзархат с октября 2023 года.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Бывшего епископа Выборга отдали под церковный суд за "грубые нарушения"
14 февраля, 14:06
"Священный синод приступил к свержению с первосвященнического служения исполняющего обязанности Патриаршего экзарха в Африке бывшего епископа Зарайского Константина, добровольно обосновавшегося на длительное время в Каире (Египет) в пределах кафедры Александрийской архиепископии, совершившего ряд канонических правонарушений", - говорится в сообщении.
В вину экзарху ставят "посягательство на юрисдикцию древнего престола, освящение антиминсов, подкуп за деньги духовенства, даже низложенных, фракционность, этнофилетизм и другие" правонарушения.
Отмечается, что 22 ноября 2022 года Священный синод Александрийского патриархата "низложил" первого экзарха Московского патриархата в Африке, бывшего митрополита Клинского Леонида (Горбачева).
Тогда в РПЦ заявили, что это решение не имеет канонической силы и не будет иметь никаких последствий.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Вчера, 17:51
 
РелигияАфрикаКаир (город)ЕгипетЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)Епифаний ДуменкоРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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