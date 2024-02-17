Шольц сделал резкое заявление о Путине
Канцлер ФРГ Шольц заявил о дорогостоящих последствиях от победы РФ на Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Победа президента России Владимира Путина в конфликте на Украине будет иметь серьезные последствия для ЕС, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X.
"Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях — чем наша помощь Украине", — утверждает он.
"Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях — чем наша помощь Украине", — утверждает он.
Так канцлер попытался оправдать финансовые сложности, вызванные поддержкой Киева.
В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными, и призвали прекратить конфликт на Украине и заняться проблемами Германии.
По прогнозу аналитиков крупнейшей банковской группы Нидерландов ING, в этому году немецкую экономику ожидает рецессия. Как признал министр финансов Кристиан Линднер, Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост.
По словам министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека, Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, а к тому же немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.