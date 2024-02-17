Рейтинг@Mail.ru
Шольц сделал резкое заявление о Путине - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 17.02.2024 (обновлено: 16:13 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/sholts-1927918148.html
Шольц сделал резкое заявление о Путине
Шольц сделал резкое заявление о Путине - РИА Новости, 17.02.2024
Шольц сделал резкое заявление о Путине
Победа президента России Владимира Путина в конфликте на Украине будет иметь серьезные последствия для ЕС, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X."Что... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:08
2024-02-17T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
владимир путин
олаф шольц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c96da95a0fd300c05b49f971da270edc.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Победа президента России Владимира Путина в конфликте на Украине будет иметь серьезные последствия для ЕС, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X."Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях — чем наша помощь Украине", — утверждает он. Так канцлер попытался оправдать финансовые сложности, вызванные поддержкой Киева. В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными, и призвали прекратить конфликт на Украине и заняться проблемами Германии. По прогнозу аналитиков крупнейшей банковской группы Нидерландов ING, в этому году немецкую экономику ожидает рецессия. Как признал министр финансов Кристиан Линднер, Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост. По словам министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека, Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, а к тому же немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927930510.html
https://ria.ru/20240217/ssha-1927804484.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a91ac0b84724b9185f213531d9cf8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, владимир путин, олаф шольц, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Евросоюз
Шольц сделал резкое заявление о Путине

Канцлер ФРГ Шольц заявил о дорогостоящих последствиях от победы РФ на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Победа президента России Владимира Путина в конфликте на Украине будет иметь серьезные последствия для ЕС, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X.

"Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях — чем наша помощь Украине", — утверждает он.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Госдуме отреагировали на сообщения об отступлении ВСУ из Авдеевки
Вчера, 11:23
Так канцлер попытался оправдать финансовые сложности, вызванные поддержкой Киева.
В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными, и призвали прекратить конфликт на Украине и заняться проблемами Германии.
По прогнозу аналитиков крупнейшей банковской группы Нидерландов ING, в этому году немецкую экономику ожидает рецессия. Как признал министр финансов Кристиан Линднер, Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост.
По словам министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека, Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины, а к тому же немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
На каникулы без Зеленского. США снова подставили союзника
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВладимир ПутинОлаф ШольцЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала