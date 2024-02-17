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В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах - РИА Новости, 17.02.2024
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17:11 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/senegal-1927973316.html
В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах
В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах - РИА Новости, 17.02.2024
В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах
Многотысячная манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Сенегале, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:11
2024-02-17T17:11
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Многотысячная манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Сенегале, передает агентство Франс Пресс. Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе изначально запланированных на февраль президентских выборов на 15 декабря 2024 года. В пятницу конституционный суд Сенегала аннулировал указ президента Маки Салла о переносе выборов. Действующий президент Сенегала Маки Салл после решения КС, аннулировавшего перенос выборов, заявил, что принял это решение к сведению и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время. "Тысячи оппозиционеров вышли на манифестацию в субботу в Дакаре… протестующие держат плакаты, на которых можно, в частности, прочитать: "Соблюдение сроков выборов", "Нет конституционному перевороту", "Свободный Сенегал", - пишет агентство. Отмечается, что это шествие стало первым, которое разрешили власти с момента объявления о переносе президентских выборов с февраля на декабрь. По данным агентства, шествие сопровождала полиция, однако она не была облачена в экипировку для разгона манифестаций, как это было в ходе предыдущих акций.
https://ria.ru/20240213/senegal-1927116015.html
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в мире, сенегал, маки салл, дакар (город)
В мире, Сенегал, Маки Салл, Дакар (город)
В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах

Многотысячная манифестация с требованием провести выборы прошла в Дакаре

© John WesselsМанифестация с требованием провести выборы президента прошла в Дакаре
Манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Дакаре
© John Wessels
Манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Дакаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Многотысячная манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Сенегале, передает агентство Франс Пресс.
Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе изначально запланированных на февраль президентских выборов на 15 декабря 2024 года. В пятницу конституционный суд Сенегала аннулировал указ президента Маки Салла о переносе выборов. Действующий президент Сенегала Маки Салл после решения КС, аннулировавшего перенос выборов, заявил, что принял это решение к сведению и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время.
«
"Тысячи оппозиционеров вышли на манифестацию в субботу в Дакаре… протестующие держат плакаты, на которых можно, в частности, прочитать: "Соблюдение сроков выборов", "Нет конституционному перевороту", "Свободный Сенегал", - пишет агентство.
Отмечается, что это шествие стало первым, которое разрешили власти с момента объявления о переносе президентских выборов с февраля на декабрь.
По данным агентства, шествие сопровождала полиция, однако она не была облачена в экипировку для разгона манифестаций, как это было в ходе предыдущих акций.
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