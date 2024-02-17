В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах
Многотысячная манифестация с требованием провести выборы прошла в Дакаре
© John WesselsМанифестация с требованием провести выборы президента прошла в Дакаре
© John Wessels
Манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Дакаре
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Многотысячная манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Сенегале, передает агентство Франс Пресс.
Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе изначально запланированных на февраль президентских выборов на 15 декабря 2024 года. В пятницу конституционный суд Сенегала аннулировал указ президента Маки Салла о переносе выборов. Действующий президент Сенегала Маки Салл после решения КС, аннулировавшего перенос выборов, заявил, что принял это решение к сведению и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время.
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"Тысячи оппозиционеров вышли на манифестацию в субботу в Дакаре… протестующие держат плакаты, на которых можно, в частности, прочитать: "Соблюдение сроков выборов", "Нет конституционному перевороту", "Свободный Сенегал", - пишет агентство.
Отмечается, что это шествие стало первым, которое разрешили власти с момента объявления о переносе президентских выборов с февраля на декабрь.
По данным агентства, шествие сопровождала полиция, однако она не была облачена в экипировку для разгона манифестаций, как это было в ходе предыдущих акций.