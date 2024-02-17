https://ria.ru/20240217/senegal-1927973316.html

В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах

В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах - РИА Новости, 17.02.2024

В Сенегале прошла массовая манифестация с требованием о выборах

Многотысячная манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Сенегале, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:11

2024-02-17T17:11

2024-02-17T17:11

в мире

сенегал

маки салл

дакар (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927973039_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_79fb6d8ea0b7362846617849318c4f5f.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Многотысячная манифестация с требованием провести выборы президента прошла в Сенегале, передает агентство Франс Пресс. Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе изначально запланированных на февраль президентских выборов на 15 декабря 2024 года. В пятницу конституционный суд Сенегала аннулировал указ президента Маки Салла о переносе выборов. Действующий президент Сенегала Маки Салл после решения КС, аннулировавшего перенос выборов, заявил, что принял это решение к сведению и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время. "Тысячи оппозиционеров вышли на манифестацию в субботу в Дакаре… протестующие держат плакаты, на которых можно, в частности, прочитать: "Соблюдение сроков выборов", "Нет конституционному перевороту", "Свободный Сенегал", - пишет агентство. Отмечается, что это шествие стало первым, которое разрешили власти с момента объявления о переносе президентских выборов с февраля на декабрь. По данным агентства, шествие сопровождала полиция, однако она не была облачена в экипировку для разгона манифестаций, как это было в ходе предыдущих акций.

https://ria.ru/20240213/senegal-1927116015.html

сенегал

дакар (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сенегал, маки салл, дакар (город)