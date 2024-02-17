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Посол рассказал о влиянии санкций на отношения России и Венгрии - РИА Новости, 17.02.2024
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15:33 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/sanktsii-1927961205.html
Посол рассказал о влиянии санкций на отношения России и Венгрии
Посол рассказал о влиянии санкций на отношения России и Венгрии - РИА Новости, 17.02.2024
Посол рассказал о влиянии санкций на отношения России и Венгрии
Антироссийские санкции "медленно, но верно" усложняют экономические связи между Россией и Венгрией, несмотря на стремления венгерской стороны сохранить... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:33
2024-02-17T15:33
россия
венгрия
санкции в отношении россии
в мире
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции "медленно, но верно" усложняют экономические связи между Россией и Венгрией, несмотря на стремления венгерской стороны сохранить адекватные отношения в условиях карательных мер, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. "Очевидно, что наши экономические связи серьёзно пострадали от санкций, которые поддерживает и Венгрия. Мы видим, что венгерская сторона делает все возможное в условиях карательных мер для сохранения адекватных отношений. Мы также стремимся поддерживать наши культурные связи", - сказал Станиславов. Он отметил, что Москва и Будапешт "не пытаются убедить друг друга в том, что наши взгляды являются единственным жизнеспособным вариантом, однако санкции медленно, но верно посягают на наши связи". На вопрос венгерского издания, является ли Венгрия для России партнером, противником, другом или недружественной страной, посол призвал "не навешивать ярлыки". "У нас очень хорошие, прагматичные отношения. Конечно, есть некоторые вопросы, по которым мы расходимся во мнениях, но мы уважаем позиции друг друга. И это очень важно. Именно поэтому наши лидеры могут регулярно встречаться и обсуждать очень сложные вопросы", - подчеркнул Станиславов. По его словам, встречи и разговоры свидетельствуют, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "хотят сохранить отношения, несмотря на трудности". "Я считаю, что Виктор Орбан хорошо знает и понимает Россию, и это создает возможность для сохранения прагматичных отношений", - добавил посол. В октябре в Пекине на полях форума "Один пояс - один путь" состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По словам Орбана, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкций. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач уличил в лицемерии западных критиков встречи. Путин при этом назвал обвинения Орбана в пророссийских настроениях ерундой: он - провенгерский политик.
https://ria.ru/20240205/vengriya-1925529497.html
https://ria.ru/20240216/sanktsii-1927883471.html
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россия, венгрия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Венгрия, Санкции в отношении России, В мире
Посол рассказал о влиянии санкций на отношения России и Венгрии

Станиславов: санкции усложняют экономические отношения России и Венгрии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции "медленно, но верно" усложняют экономические связи между Россией и Венгрией, несмотря на стремления венгерской стороны сохранить адекватные отношения в условиях карательных мер, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
"Очевидно, что наши экономические связи серьёзно пострадали от санкций, которые поддерживает и Венгрия. Мы видим, что венгерская сторона делает все возможное в условиях карательных мер для сохранения адекватных отношений. Мы также стремимся поддерживать наши культурные связи", - сказал Станиславов.
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Он отметил, что Москва и Будапешт "не пытаются убедить друг друга в том, что наши взгляды являются единственным жизнеспособным вариантом, однако санкции медленно, но верно посягают на наши связи".
На вопрос венгерского издания, является ли Венгрия для России партнером, противником, другом или недружественной страной, посол призвал "не навешивать ярлыки". "У нас очень хорошие, прагматичные отношения. Конечно, есть некоторые вопросы, по которым мы расходимся во мнениях, но мы уважаем позиции друг друга. И это очень важно. Именно поэтому наши лидеры могут регулярно встречаться и обсуждать очень сложные вопросы", - подчеркнул Станиславов.
По его словам, встречи и разговоры свидетельствуют, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "хотят сохранить отношения, несмотря на трудности".
"Я считаю, что Виктор Орбан хорошо знает и понимает Россию, и это создает возможность для сохранения прагматичных отношений", - добавил посол.
В октябре в Пекине на полях форума "Один пояс - один путь" состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По словам Орбана, Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкций. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач уличил в лицемерии западных критиков встречи. Путин при этом назвал обвинения Орбана в пророссийских настроениях ерундой: он - провенгерский политик.
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