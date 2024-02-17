https://ria.ru/20240217/san-1927964935.html

Глава экзархата Африки высказался о "лишении сана"

Глава экзархата Африки высказался о "лишении сана" - РИА Новости, 17.02.2024

Глава экзархата Африки высказался о "лишении сана"

Исполняющий обязанности Патриаршего экзарха Африки епископ Зарайский Константин (Островский) сказал РИА Новости, что подчиняется патриарху Московскому и всея... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:03

2024-02-17T16:03

2024-02-17T16:03

религия

африка

зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности Патриаршего экзарха Африки епископ Зарайский Константин (Островский) сказал РИА Новости, что подчиняется патриарху Московскому и всея Руси Кириллу как его викарий и Священному синоду Русской православной церкви (РПЦ), комментируя сообщение о том, что Синод Александрийской православной церкви (АПЦ) "изверг его из сана". Сведения об этом опубликовало ранее агентство Orthodoxia News Agency. Согласно его сообщению, Синод Александрийского патриархата обвинил епископа Константина в "посягательстве на юрисдикцию древнего престола, освящение антиминсов, подкупе за деньги духовенства, даже низложенного, фракционности, этнофилетизме и другом". "По сути дела, я – епископ Русской православной церкви, подчиняюсь патриарху Московскому и всея Руси как его викарий и Священному синоду Русской православной церкви как любой из ее епископов", – сообщил агентству архиерей. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию. В настоящее время в Экзархате состоят 218 священников. Епископ Константин возглавляет экзархат с октября 2023 года.

https://ria.ru/20240207/ekzarkhat_afriki-1925686144.html

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африка, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), русская православная церковь, россия