https://ria.ru/20240217/sammit-1927971065.html

СМИ: саммит по Украине могут отложить из-за безучастности мировых лидеров

СМИ: саммит по Украине могут отложить из-за безучастности мировых лидеров - РИА Новости, 17.02.2024

СМИ: саммит по Украине могут отложить из-за безучастности мировых лидеров

Конференция по урегулированию ситуации на Украине, скорее всего, пройдет позже запланированного из-за недостаточной вовлеченности в мероприятие мировых лидеров, РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:57

2024-02-17T16:57

2024-02-17T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

швейцария

дмитрий кулеба

ван и (политик)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Конференция по урегулированию ситуации на Украине, скорее всего, пройдет позже запланированного из-за недостаточной вовлеченности в мероприятие мировых лидеров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Украина выступает за проведение саммита в следующем месяце, однако дата, скорее всего, будет перенесена на апрель или май из-за отсутствия участия мировых лидеров", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции по безопасности добивается встречи с китайским коллегой Ван И, чтобы убедить его принять участие в мероприятии. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240122/lavrov-1922830586.html

https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

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в мире, украина, россия, швейцария, дмитрий кулеба, ван и (политик)