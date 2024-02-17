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В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере - РИА Новости, 17.02.2024
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09:36 17.02.2024 (обновлено: 16:01 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/rebenok-1927920183.html
В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере
В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере - РИА Новости, 17.02.2024
В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере
В Новосибирске задержали местную жительницу, новорожденного ребенка которой нашли накануне в мусорном контейнере, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:36
2024-02-17T16:01
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 17 фев — РИА Новости. В Новосибирске задержали местную жительницу, новорожденного ребенка которой нашли накануне в мусорном контейнере, сообщил региональный главк Следственного комитета."В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство новорожденного ребенка &lt;…&gt; задержана его 22-летняя мать", — говорится в релизе. Младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет, обнаружили накануне в мусорном контейнере около одного из домов в Железнодорожном районе. На улице в это время было около 25 градусов мороза. Cкорая помощь доставила малыша в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Сколько времени ребенок провел на морозе, неизвестно. Следователь допросил подозреваемую и свидетелей, назначил судебные экспертизы. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство младенца. Вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения пока решается.
https://ria.ru/20240201/rebenok-1924726307.html
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере

В Новосибирске задержали мать выброшенного в мусорный контейнер новорожденного

© Фото : СК РФ по Новосибирской областиТерритория у дома в Железнодорожном районе Новосибирска, где был обнаружен новорожденный
Территория у дома в Железнодорожном районе Новосибирска, где был обнаружен новорожденный - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : СК РФ по Новосибирской области
Территория у дома в Железнодорожном районе Новосибирска, где был обнаружен новорожденный
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 фев — РИА Новости. В Новосибирске задержали местную жительницу, новорожденного ребенка которой нашли накануне в мусорном контейнере, сообщил региональный главк Следственного комитета.
"В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство новорожденного ребенка <…> задержана его 22-летняя мать", — говорится в релизе.
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1 февраля, 09:26
Младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет, обнаружили накануне в мусорном контейнере около одного из домов в Железнодорожном районе. На улице в это время было около 25 градусов мороза. Cкорая помощь доставила малыша в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Сколько времени ребенок провел на морозе, неизвестно.
Следователь допросил подозреваемую и свидетелей, назначил судебные экспертизы. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство младенца. Вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения пока решается.
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