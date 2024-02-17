https://ria.ru/20240217/rebenok-1927920183.html

В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере

В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере - РИА Новости, 17.02.2024

В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере

В Новосибирске задержали местную жительницу, новорожденного ребенка которой нашли накануне в мусорном контейнере, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T09:36

2024-02-17T09:36

2024-02-17T16:01

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 17 фев — РИА Новости. В Новосибирске задержали местную жительницу, новорожденного ребенка которой нашли накануне в мусорном контейнере, сообщил региональный главк Следственного комитета."В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство новорожденного ребенка <…> задержана его 22-летняя мать", — говорится в релизе. Младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет, обнаружили накануне в мусорном контейнере около одного из домов в Железнодорожном районе. На улице в это время было около 25 градусов мороза. Cкорая помощь доставила малыша в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Сколько времени ребенок провел на морозе, неизвестно. Следователь допросил подозреваемую и свидетелей, назначил судебные экспертизы. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство младенца. Вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения пока решается.

https://ria.ru/20240201/rebenok-1924726307.html

https://ria.ru/20221108/okno-1829866659.html

новосибирск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)