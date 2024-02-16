https://ria.ru/20240216/novorozhdennyy-1927854506.html

В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе

В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе - РИА Новости, 16.02.2024

В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе

В Новосибирске в сильный мороз в одном из городских дворов нашли новорожденного ребенка, сообщило региональное СУ СК. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:52

2024-02-16T17:52

2024-02-16T18:30

происшествия

новосибирская область

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. В Новосибирске в сильный мороз в одном из городских дворов нашли новорожденного ребенка, сообщило региональное СУ СК. "Днем 16 февраля 2024 года на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города Новосибирска обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет", — говорится в пресс-релизе.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о попытке убийства малолетнего. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Региональная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.Минздрав Новосибирской области сообщил в Telegram-канале, что бригада скорой помощи доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков, его состояние стабильное. Сколько времени он провел на морозе, неизвестно.

https://ria.ru/20240205/tyurma-1925525149.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)