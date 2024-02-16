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В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе - РИА Новости, 16.02.2024
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17:52 16.02.2024 (обновлено: 18:30 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/novorozhdennyy-1927854506.html
В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе
В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе - РИА Новости, 16.02.2024
В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе
В Новосибирске в сильный мороз в одном из городских дворов нашли новорожденного ребенка, сообщило региональное СУ СК. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:52
2024-02-16T18:30
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. В Новосибирске в сильный мороз в одном из городских дворов нашли новорожденного ребенка, сообщило региональное СУ СК. &quot;Днем 16 февраля 2024 года на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города Новосибирска обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет&quot;, — говорится в пресс-релизе.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о попытке убийства малолетнего. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Региональная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.Минздрав Новосибирской области сообщил в Telegram-канале, что бригада скорой помощи доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков, его состояние стабильное. Сколько времени он провел на морозе, неизвестно.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе

В Новосибирске возбудили дело после того, как младенца нашли в пакете на морозе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. В Новосибирске в сильный мороз в одном из городских дворов нашли новорожденного ребенка, сообщило региональное СУ СК.
«

"Днем 16 февраля 2024 года на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города Новосибирска обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет", — говорится в пресс-релизе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о попытке убийства малолетнего. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Региональная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.
Минздрав Новосибирской области сообщил в Telegram-канале, что бригада скорой помощи доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков, его состояние стабильное. Сколько времени он провел на морозе, неизвестно.
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