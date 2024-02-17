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Украина попросила у США ракеты ATACMS дальностью более 300 километров - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/rakety-1927962038.html
Украина попросила у США ракеты ATACMS дальностью более 300 километров
Украина попросила у США ракеты ATACMS дальностью более 300 километров - РИА Новости, 17.02.2024
Украина попросила у США ракеты ATACMS дальностью более 300 километров
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:43
2024-02-17T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
дмитрий кулеба
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности призвал дать Киеву новое вооружение, включая ракеты ATACMS с дальностью более 300 километров. В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления. "Встретился с госсекретарем Блинкеном в Мюнхене, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины со стороны США... Я также рассказал о... приоритетных потребностях защитников Украины: боеприпасах, средствах ПВО и дальнобойном оружии. В связи с этим я привел аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью 300 и более километров", - написал глава МИД Украины в социальной сети X. По словам Кулебы, Блинкен заверил его, что США продолжат оказывать Украине поддержку. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240217/ssha-1927804484.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украина попросила у США ракеты ATACMS дальностью более 300 километров

Кулеба попросил Блинкена дать Киеву ракеты ATACMS дальностью более 300 км

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности призвал дать Киеву новое вооружение, включая ракеты ATACMS с дальностью более 300 километров.
В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления.
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"Встретился с госсекретарем Блинкеном в Мюнхене, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины со стороны США... Я также рассказал о... приоритетных потребностях защитников Украины: боеприпасах, средствах ПВО и дальнобойном оружии. В связи с этим я привел аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью 300 и более километров", - написал глава МИД Украины в социальной сети X.
По словам Кулебы, Блинкен заверил его, что США продолжат оказывать Украине поддержку.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенДмитрий КулебаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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