https://ria.ru/20240217/rakety-1927962038.html

Украина попросила у США ракеты ATACMS дальностью более 300 километров

Украина попросила у США ракеты ATACMS дальностью более 300 километров - РИА Новости, 17.02.2024

Украина попросила у США ракеты ATACMS дальностью более 300 километров

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:43

2024-02-17T15:43

2024-02-17T15:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности призвал дать Киеву новое вооружение, включая ракеты ATACMS с дальностью более 300 километров. В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления. "Встретился с госсекретарем Блинкеном в Мюнхене, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины со стороны США... Я также рассказал о... приоритетных потребностях защитников Украины: боеприпасах, средствах ПВО и дальнобойном оружии. В связи с этим я привел аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью 300 и более километров", - написал глава МИД Украины в социальной сети X. По словам Кулебы, Блинкен заверил его, что США продолжат оказывать Украине поддержку. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240217/ssha-1927804484.html

https://ria.ru/20240129/himars-1924134958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба, нато, вооруженные силы украины