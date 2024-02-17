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Российская ПВО за сутки сбила три ракеты С-200 и около 50 украинских дронов - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/pvo-1927944688.html
Российская ПВО за сутки сбила три ракеты С-200 и около 50 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила три ракеты С-200 и около 50 украинских дронов - РИА Новости, 17.02.2024
Российская ПВО за сутки сбила три ракеты С-200 и около 50 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 переоборудованные украинские ракеты С-200, 7 снарядов РСЗО HIMARS, 3 авиабомбы JDAM и 47 беспилотников,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:27
2024-02-17T13:27
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 переоборудованные украинские ракеты С-200, 7 снарядов РСЗО HIMARS, 3 авиабомбы JDAM и 47 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты "С-200", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 47 украинских дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили авиационную технику противника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила три ракеты С-200 и около 50 украинских дронов

МО РФ: ПВО за сутки сбила три ракеты С-200 и 47 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 переоборудованные украинские ракеты С-200, 7 снарядов РСЗО HIMARS, 3 авиабомбы JDAM и 47 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты "С-200", - говорится в сообщении.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 47 украинских дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили авиационную технику противника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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