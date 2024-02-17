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Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
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06:24 17.02.2024 (обновлено: 06:33 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/pvo-1927910002.html
Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника
Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника
Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T06:24
2024-02-17T06:33
калужская область
происшествия
людиновский район
владислав шапша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.&quot;Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет&quot;, - написал он в Telegram-канале.Ранее два БПЛА были сбиты в Губкинском округе Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907179.html
калужская область
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калужская область, происшествия, людиновский район, владислав шапша
Калужская область, Происшествия, Людиновский район, Владислав Шапша
Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника

Губернатор: ПВО сбила четыре беспилотника над Калужской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук на СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«

"Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.

Ранее два БПЛА были сбиты в Губкинском округе Белгородской области.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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Калужская областьПроисшествияЛюдиновский районВладислав Шапша
 
 
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