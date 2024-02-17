https://ria.ru/20240217/pvo-1927910002.html

Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника

Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024

Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника

Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T06:24

2024-02-17T06:24

2024-02-17T06:33

калужская область

происшествия

людиновский район

владислав шапша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.Ранее два БПЛА были сбиты в Губкинском округе Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907179.html

калужская область

людиновский район

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калужская область, происшествия, людиновский район, владислав шапша