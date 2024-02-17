https://ria.ru/20240217/pvo-1927910002.html
Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника
Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника
Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T06:24
2024-02-17T06:24
2024-02-17T06:33
калужская область
происшествия
людиновский район
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854146525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d8f3107a10281bf5f6ab1e769038fe6.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.Ранее два БПЛА были сбиты в Губкинском округе Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907179.html
калужская область
людиновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854146525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acf83d964314916f9eb7fd096fceba31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, происшествия, людиновский район, владислав шапша
Калужская область, Происшествия, Людиновский район, Владислав Шапша
Над Калужской областью сбили четыре украинских беспилотника
Губернатор: ПВО сбила четыре беспилотника над Калужской областью
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«
"Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.
Ранее два БПЛА были сбиты в Губкинском округе Белгородской области.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России
, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность