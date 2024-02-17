https://ria.ru/20240217/putin-1927948970.html
Путин отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России
Путин отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России - РИА Новости, 17.02.2024
Путин отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России
Президент РФ Владимир Путин отметил особый вклад "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:00
2024-02-17T14:00
2024-02-17T14:53
россия
газпром
экономика
владимир путин
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
ямал
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особый вклад "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России."Исключительно важен вклад "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России. На это нацелены партнёрские проекты компании с научными коллективами, с предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии строительстве, многих других отраслях", - сказал Путин в видеопоздравлении по случаю 31-летней годовщиной основания "Газпрома", которое было показано на выставке-форуме "Россия".Он поздравил коллектив компании годовщиной, подчеркнув, что "Газпром" работает в интересах страны и обеспечения ее энергетической безопасности, добивается высоких показателей."Темпы, масштабы таких программ нам вместе предстоит наращивать", - добавил Путин.Особо президент отметил большую работу "Газпрома" по газификации российских регионов и по переводу на экологичное и эффективное топливо жилых домов, промышленных предприятий и социальных объектов.""Газпром" всегда работает вдолгую, на стратегическую перспективу, с пониманием государственных интересов. Пример тому участие компании в обновлении, обустройстве северных арктических городов и поселков, строительство уникальных мостов и железнодорожной линии на полуострове Ямал, инвестиции в модернизацию участков северных широт", - сказал он.Он отметил, что доброй традицией стала и реализация компанией социально значимых проектов, направленных на сбережение исторического наследия, поддержку образования, культуры и молодых талантов.Путин уверен, что "Газпром" и далее будет чётко и в срок воплощать в жизнь все стратегические планы развития."Уверен, что коллектив "Газпрома" и впредь будет четко и в срок воплощать в жизнь все стратегические планы развития", - сказал президент в обращении по случаю "Дня Газпрома" на выставке-форуме "Россия".Он пожелал компании "успехов, новых достижений на благо России и нашего народа".Создание "Газпрома" 31 год назад позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса, за прошедшие годы в России не раз убеждались в обоснованности этого решения, сказал Путин."Создание "Газпрома" позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и в выверенности принятого тогда решения", - заявил он.Компания "Газпром" 17 февраля 2023 года отметила 30 лет со дня создания. Глава государства тогда поздравил работников с юбилеем компании, отметив, что в ней трудятся специалисты высшего класса.
https://ria.ru/20231117/gazprom-1909994826.html
https://ria.ru/20231212/skvazhina-1915268892.html
https://ria.ru/20240127/dempfer-1923854864.html
https://ria.ru/20240104/postavki-1919707366.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915825301.html
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Путин о вкладе "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России
Путин о вкладе "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России
2024-02-17T14:00
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россия, газпром, экономика, владимир путин, выставка-форум "россия", ямал
Россия, Газпром, Экономика, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Ямал
Путин отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России
Путин отметил особый вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особый вклад "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России.
"Исключительно важен вклад "Газпрома" в укрепление технологического суверенитета России. На это нацелены партнёрские проекты компании с научными коллективами, с предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии строительстве, многих других отраслях", - сказал Путин в видеопоздравлении по случаю 31-летней годовщиной основания "Газпрома", которое было показано на выставке-форуме "Россия".
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Он поздравил коллектив компании годовщиной, подчеркнув, что "Газпром" работает в интересах страны и обеспечения ее энергетической безопасности, добивается высоких показателей.
"Темпы, масштабы таких программ нам вместе предстоит наращивать", - добавил Путин.
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Особо президент отметил большую работу "Газпрома" по газификации российских регионов и по переводу на экологичное и эффективное топливо жилых домов, промышленных предприятий и социальных объектов.
""Газпром" всегда работает вдолгую, на стратегическую перспективу, с пониманием государственных интересов. Пример тому участие компании в обновлении, обустройстве северных арктических городов и поселков, строительство уникальных мостов и железнодорожной линии на полуострове Ямал
, инвестиции в модернизацию участков северных широт", - сказал он.
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Он отметил, что доброй традицией стала и реализация компанией социально значимых проектов, направленных на сбережение исторического наследия, поддержку образования, культуры и молодых талантов.
Путин уверен, что "Газпром" и далее будет чётко и в срок воплощать в жизнь все стратегические планы развития.
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"Уверен, что коллектив "Газпрома" и впредь будет четко и в срок воплощать в жизнь все стратегические планы развития", - сказал президент в обращении по случаю "Дня Газпрома" на выставке-форуме "Россия".
Он пожелал компании "успехов, новых достижений на благо России и нашего народа".
Путин назвал "Газпром" надежным партнером
Создание "Газпрома" 31 год назад позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса, за прошедшие годы в России не раз убеждались в обоснованности этого решения, сказал Путин.
"Создание "Газпрома" позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и в выверенности принятого тогда решения", - заявил он.
Компания "Газпром" 17 февраля 2023 года отметила 30 лет со дня создания. Глава государства тогда поздравил работников с юбилеем компании, отметив, что в ней трудятся специалисты высшего класса.
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