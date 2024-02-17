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"Прогресс МС-26" пристыкуется к МКС - РИА Новости, 17.02.2024
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00:22 17.02.2024
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"Прогресс МС-26" пристыкуется к МКС
"Прогресс МС-26" пристыкуется к МКС - РИА Новости, 17.02.2024
"Прогресс МС-26" пристыкуется к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", запущенный в четверг с Байконура на ракете "Союз-2.1а", пристыкуется к российскому модулю "Звезда" Международной... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T00:22
2024-02-17T00:22
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олег кононенко
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николай чуб
андреас могенсен
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", запущенный в четверг с Байконура на ракете "Союз-2.1а", пристыкуется к российскому модулю "Звезда" Международной космической станции в субботу, сообщили в "Роскосмосе". Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 15 февраля в 06:25 мск. Стыковка к МКС ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего кораблю предстоит пробыть в космосе 180 суток. Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота. Среди грузов - расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита - третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. На "Прогрессе МС-26" также полетит аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС. На станции сейчас работает экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О"Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html
https://ria.ru/20240214/spacex-1927341461.html
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космос, олег кононенко, байконур (город), николай чуб, андреас могенсен, роскосмос
Космос, Олег Кононенко, Байконур (город), Николай Чуб, Андреас Могенсен, Роскосмос
"Прогресс МС-26" пристыкуется к МКС

Грузовик "Прогресс МС-26" пристыкуется к МКС

© Фото : Роскосмос"Прогресс МС-26"
Прогресс МС-26 - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Роскосмос
"Прогресс МС-26". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", запущенный в четверг с Байконура на ракете "Союз-2.1а", пристыкуется к российскому модулю "Звезда" Международной космической станции в субботу, сообщили в "Роскосмосе".
Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 15 февраля в 06:25 мск. Стыковка к МКС ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего кораблю предстоит пробыть в космосе 180 суток.
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Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.
Среди грузов - расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита - третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников. На "Прогрессе МС-26" также полетит аппаратура для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.
На станции сейчас работает экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О"Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
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КосмосОлег КононенкоБайконур (город)Николай ЧубАндреас МогенсенРоскосмос
 
 
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