https://ria.ru/20240217/professii-1927951548.html
В России создадут перечень рекомендуемых профессий для подростков
В России создадут перечень рекомендуемых профессий для подростков - РИА Новости, 17.02.2024
В России создадут перечень рекомендуемых профессий для подростков
В России появится список профессий, которые рекомендуются для трудоустройства подростков, сообщил депутат Госдумы Михаил Киселев, выступая на международной... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:18
2024-02-17T14:18
2024-02-17T14:42
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выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В России появится список профессий, которые рекомендуются для трудоустройства подростков, сообщил депутат Госдумы Михаил Киселев, выступая на международной выставке-форуме "Россия" ."В этом году к 1 июня мы разработаем перечень рекомендуемых профессий для трудоустройства наших подростков", — сказал он. Кроме того, добавил депутат, в этом году может появиться много соглашений студенческих отрядов с регионами, а также новые законы с мерами поддержками студотрядов.На выставке "Россия" 16 и 17 февраля проходит форум "Труд крут". Накануне Минтруд и Российские студенческие отряды подписали там соглашение о старте премии в области создания условий и содействия трудоустройству молодых людей. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, благодаря деятельности студотрядов ежегодно более 225 тысяч школьников и студентов получают профессиональный опыт во время каникул. В этом году отряды планируют трудоустроить более 400 тысяч молодых людей.
https://ria.ru/20240105/professii-1919763102.html
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общество, россия, госдума рф, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Госдума РФ, Выставка-форум "Россия"
В России создадут перечень рекомендуемых профессий для подростков
Киселев: список рекомендуемых профессий для подростков в РФ разработают к 1 июня
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В России появится список профессий, которые рекомендуются для трудоустройства подростков, сообщил депутат Госдумы Михаил Киселев, выступая на международной выставке-форуме "Россия" .
«
"В этом году к 1 июня мы разработаем перечень рекомендуемых профессий для трудоустройства наших подростков", — сказал он.
Кроме того, добавил депутат, в этом году может появиться много соглашений студенческих отрядов с регионами, а также новые законы с мерами поддержками студотрядов.
На выставке "Россия" 16 и 17 февраля проходит форум "Труд крут". Накануне Минтруд и Российские студенческие отряды подписали там соглашение о старте премии в области создания условий и содействия трудоустройству молодых людей. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, благодаря деятельности студотрядов ежегодно более 225 тысяч школьников и студентов получают профессиональный опыт во время каникул. В этом году отряды планируют трудоустроить более 400 тысяч молодых людей.
Эксперты назвали профессии, которые будут популярными в 2024 году