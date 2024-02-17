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Польская полиция ищет под Варшавой источник грохота, похожего на взрыв - РИА Новости, 17.02.2024
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12:15 17.02.2024 (обновлено: 14:56 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/polsha-1927935150.html
Польская полиция ищет под Варшавой источник грохота, похожего на взрыв
Польская полиция ищет под Варшавой источник грохота, похожего на взрыв - РИА Новости, 17.02.2024
Польская полиция ищет под Варшавой источник грохота, похожего на взрыв
Польская полиция ищет источник громкого звука в окрестностях Варшавы, по словам одного из местных жителей, он был похож на взрыв, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:15
2024-02-17T14:56
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ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Польская полиция ищет источник громкого звука в окрестностях Варшавы, по словам одного из местных жителей, он был похож на взрыв, сообщает радиостанция RMF FM. "Жители по крайней мере нескольких населенных пунктов в Мазовецком (столичном) воеводстве слышали в районе 23:00 мощный грохот", — говорится в сообщении. &quot;Был слышен ужасный грохот, похожий на взрыв, в здании задрожали окна и стены&quot;, — цитирует радиостанция очевидца.Отмечается, что полиция проводит проверку. "После 23 часов дежурный комендатуры полиции в Жирардове получил информацию от местных жителей о том, что они слышали сильный грохот. Полицейские проверяют эту информацию", — цитирует RMF FN представителя полиции. Добавляется, что информации о повреждениях или пострадавших пока не поступало.
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в мире, варшава, польша
В мире, Варшава, Польша
Польская полиция ищет под Варшавой источник грохота, похожего на взрыв

RMF: полиция проверяет сообщения о похожем на взрыв звуке в окрестностях Варшавы

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Польская полиция ищет источник громкого звука в окрестностях Варшавы, по словам одного из местных жителей, он был похож на взрыв, сообщает радиостанция RMF FM.
"Жители по крайней мере нескольких населенных пунктов в Мазовецком (столичном) воеводстве слышали в районе 23:00 мощный грохот", — говорится в сообщении.
«

"Был слышен ужасный грохот, похожий на взрыв, в здании задрожали окна и стены", — цитирует радиостанция очевидца.

Отмечается, что полиция проводит проверку.
"После 23 часов дежурный комендатуры полиции в Жирардове получил информацию от местных жителей о том, что они слышали сильный грохот. Полицейские проверяют эту информацию", — цитирует RMF FN представителя полиции.
Добавляется, что информации о повреждениях или пострадавших пока не поступало.
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