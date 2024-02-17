https://ria.ru/20240217/polsha-1927935150.html

Польская полиция ищет под Варшавой источник грохота, похожего на взрыв

Польская полиция ищет под Варшавой источник грохота, похожего на взрыв - РИА Новости, 17.02.2024

Польская полиция ищет под Варшавой источник грохота, похожего на взрыв

Польская полиция ищет источник громкого звука в окрестностях Варшавы, по словам одного из местных жителей, он был похож на взрыв, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:15

2024-02-17T12:15

2024-02-17T14:56

в мире

варшава

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg

ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Польская полиция ищет источник громкого звука в окрестностях Варшавы, по словам одного из местных жителей, он был похож на взрыв, сообщает радиостанция RMF FM. "Жители по крайней мере нескольких населенных пунктов в Мазовецком (столичном) воеводстве слышали в районе 23:00 мощный грохот", — говорится в сообщении. "Был слышен ужасный грохот, похожий на взрыв, в здании задрожали окна и стены", — цитирует радиостанция очевидца.Отмечается, что полиция проводит проверку. "После 23 часов дежурный комендатуры полиции в Жирардове получил информацию от местных жителей о том, что они слышали сильный грохот. Полицейские проверяют эту информацию", — цитирует RMF FN представителя полиции. Добавляется, что информации о повреждениях или пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20240211/oblomki-1926750305.html

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша