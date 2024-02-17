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Безумие. В Польше предупредили о смертельном ударе от Украины - РИА Новости, 17.02.2024
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10:29 17.02.2024 (обновлено: 13:39 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/polsha-1927924500.html
Безумие. В Польше предупредили о смертельном ударе от Украины
Безумие. В Польше предупредили о смертельном ударе от Украины - РИА Новости, 17.02.2024
Безумие. В Польше предупредили о смертельном ударе от Украины
Бывший премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер опасается возможного принятия Украины в Евросоюз, так как это грозит Варшаве ущербом. Об этом он заявил РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:29
2024-02-17T13:39
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер опасается возможного принятия Украины в Евросоюз, так как это грозит Варшаве ущербом. Об этом он заявил в интервью Fakt."Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар", — считает экс-премьер.Ситуацию на польско-украинской границе Миллер назвал безумием. По его словам, помогать украинцам техникой и оружием — это одно, но нужно подумать и о польском сельском хозяйстве.Кроме того, вступление Украины чревато проблемами и для всего Евросоюза, полагает Миллер."Представьте себе, что произойдет, если Киев вступит в Европейский союз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров. &lt;…&gt; Потому что никто не сможет конкурировать с их продукцией", — предупредил он.Расхожее мнение о том, будто украинское сельское хозяйство похоже на польское, евродепутат считает в корне неверным. Так, площадь среднего хозяйства в Польше составляет примерно 11 гектаров, тогда как украинские сельхозпредприятия гораздо больше — 600, 700 и даже 800 тысяч гектаров, отметил он."Как вообще возможно конкурировать с этим на равных условиях? Просто-напросто нереально!" — возмутился политик.Если Киев хочет стать частью Евросоюза, он должен привыкнуть к тому, что никаких уступок и льгот у него не будет, заключил Миллер.Протесты фермеров проходят в последние недели во многих странах Европы. Главные причины — стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции с Украины.
https://ria.ru/20240216/polsha-1927786297.html
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Цены на нефть, Украина, Польша, Киев, Лешек Миллер
Безумие. В Польше предупредили о смертельном ударе от Украины

Миллер: членство Украины в ЕС станет смертельным для польских фермеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер опасается возможного принятия Украины в Евросоюз, так как это грозит Варшаве ущербом. Об этом он заявил в интервью Fakt.
"Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар", — считает экс-премьер.
Ситуацию на польско-украинской границе Миллер назвал безумием. По его словам, помогать украинцам техникой и оружием — это одно, но нужно подумать и о польском сельском хозяйстве.
Кроме того, вступление Украины чревато проблемами и для всего Евросоюза, полагает Миллер.
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"Представьте себе, что произойдет, если Киев вступит в Европейский союз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров. <…> Потому что никто не сможет конкурировать с их продукцией", — предупредил он.
Расхожее мнение о том, будто украинское сельское хозяйство похоже на польское, евродепутат считает в корне неверным. Так, площадь среднего хозяйства в Польше составляет примерно 11 гектаров, тогда как украинские сельхозпредприятия гораздо больше — 600, 700 и даже 800 тысяч гектаров, отметил он.
"Как вообще возможно конкурировать с этим на равных условиях? Просто-напросто нереально!" — возмутился политик.
Если Киев хочет стать частью Евросоюза, он должен привыкнуть к тому, что никаких уступок и льгот у него не будет, заключил Миллер.
Протесты фермеров проходят в последние недели во многих странах Европы. Главные причины — стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции с Украины.
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