https://ria.ru/20240217/politsiya-1927965635.html

В Волгограде установили личность мужчины, ударившего девушку ногой в живот

В Волгограде установили личность мужчины, ударившего девушку ногой в живот - РИА Новости, 17.02.2024

В Волгограде установили личность мужчины, ударившего девушку ногой в живот

Полицейские установили личность мужчины, который ударил девушку ногой в живот в магазине Волгограда, сообщили в пресс-центре МВД России. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T16:07

2024-02-17T16:07

2024-02-17T16:07

происшествия

волгоград

россия

ирина волк

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полицейские установили личность мужчины, который ударил девушку ногой в живот в магазине Волгограда, сообщили в пресс-центре МВД России. "В Волгограде сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность мужчины, который без причины ударил ногой девушку в продовольственном магазине на 2-й Горной улице. Выяснилось, что так неадекватно повел себя 45-летний местный житель. Процессуальная проверка продолжается", – приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк. Ранее в соцсетях появилось видео из волгоградского магазина, где неизвестный мужчина без причины бьет девушку ногой в живот. Позже официальный представитель МВД РФ Волк сообщила, что полицейские устанавливают личность напавшего и проводят комплекс мер по его задержанию.

https://ria.ru/20240204/politsiya-1925364660.html

волгоград

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происшествия, волгоград, россия, ирина волк