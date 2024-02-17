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Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/pobeda-1927987323.html
Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира
Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира - РИА Новости, 17.02.2024
Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира
Один из наиболее популярных и авторитетных американских телеканалов Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T19:11
2024-02-17T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Один из наиболее популярных и авторитетных американских телеканалов Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой президента РФ Владимира Путина, которая "знаменует собой поворотный момент" в украинском конфликте на глазах у всего мира. "Путин одерживает значительную победу, и это событие знаменует собой поворотный момент в войне на глазах у всего мира", - говорится в материале, опубликованном на главной странице телеканала. Авторы публикации выразили уверенность в том, что освобождение Авдеевки "укрепит моральный дух России в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов в России". Как отмечает телеканал, поражение ВСУ в Авдеевке произошло на фоне растущего дефицита боеприпасов и сложностей в одобрении нового финансирования Киеву со стороны конгресса США. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927983838.html
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в мире, авдеевка, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира

Fox News назвал освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у всего мира

© AFP 2024 / STRУкраинский военнослужащий недалеко от Авдеевки
Украинский военнослужащий недалеко от Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AFP 2024 / STR
Украинский военнослужащий недалеко от Авдеевки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Один из наиболее популярных и авторитетных американских телеканалов Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой президента РФ Владимира Путина, которая "знаменует собой поворотный момент" в украинском конфликте на глазах у всего мира.
"Путин одерживает значительную победу, и это событие знаменует собой поворотный момент в войне на глазах у всего мира", - говорится в материале, опубликованном на главной странице телеканала.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ
Вчера, 18:48
Авторы публикации выразили уверенность в том, что освобождение Авдеевки "укрепит моральный дух России в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов в России".
Как отмечает телеканал, поражение ВСУ в Авдеевке произошло на фоне растущего дефицита боеприпасов и сложностей в одобрении нового финансирования Киеву со стороны конгресса США.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
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