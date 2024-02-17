https://ria.ru/20240217/pobeda-1927987323.html

Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира

Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира - РИА Новости, 17.02.2024

Западные СМИ назвали освобождение Авдеевки победой Путина на глазах у мира

Один из наиболее популярных и авторитетных американских телеканалов Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T19:11

2024-02-17T19:11

2024-02-17T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Один из наиболее популярных и авторитетных американских телеканалов Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой президента РФ Владимира Путина, которая "знаменует собой поворотный момент" в украинском конфликте на глазах у всего мира. "Путин одерживает значительную победу, и это событие знаменует собой поворотный момент в войне на глазах у всего мира", - говорится в материале, опубликованном на главной странице телеканала. Авторы публикации выразили уверенность в том, что освобождение Авдеевки "укрепит моральный дух России в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов в России". Как отмечает телеканал, поражение ВСУ в Авдеевке произошло на фоне растущего дефицита боеприпасов и сложностей в одобрении нового финансирования Киеву со стороны конгресса США. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927983838.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html

авдеевка

россия

киев

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в мире, авдеевка, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, александр сырский