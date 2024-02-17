https://ria.ru/20240217/pechi-1927904379.html

МЧС: печи в домах необходимо оснащать "ловцами искр"

МЧС: печи в домах необходимо оснащать "ловцами искр" - РИА Новости, 17.02.2024

МЧС: печи в домах необходимо оснащать "ловцами искр"

Дымовые трубы используемых для отопления печей в обязательном порядке должны оснащаться специальными устройствами для улавливания искр, а их чистка должна... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T02:55

2024-02-17T02:55

2024-02-17T02:55

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дымовые трубы используемых для отопления печей в обязательном порядке должны оснащаться специальными устройствами для улавливания искр, а их чистка должна проводиться не реже одного раза в три месяца, предупреждает МЧС России. "Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 миллиметров)", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели напоминают, что чистка дымоходов и печей от сажи должна проводиться перед началом отопительного сезона, а потом не реже одного раза в три месяца. "При эксплуатации печного оборудования должны выполняться следующие требования пожарной безопасности: печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены; зола, шлак, уголь должны удаляться в специально отведенные для этого места", - добавляют спасатели, отмечая, что золу и уголь необходимо помещать в несгораемые емкости, которые должны находиться не ближе 15 метров от домов и строений. Не допускается, кроме того, перекаливать печи - их надо топить два-три раза в день и не более 1,5 часов, также нельзя поручать детям следить за их топкой.

https://ria.ru/20240214/ogon-1926884331.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)