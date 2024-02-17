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Сальдо рассказал о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне
Сальдо рассказал о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.02.2024
Сальдо рассказал о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне
Партизаны накапливают оружие в подконтрольном украинским войскам Херсоне, чтобы в последующем присоединиться к бою за освобождение правобережной части области,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:12
2024-02-17T16:12
2024-02-17T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Партизаны накапливают оружие в подконтрольном украинским войскам Херсоне, чтобы в последующем присоединиться к бою за освобождение правобережной части области, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою. Партизаны так всегда поступали", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, херсонское сопротивление продолжает активную работу в оккупированной ВСУ правобережной части региона. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240217/kherson-1927931796.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина
Сальдо рассказал о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне
Сальдо: партизаны в подконтрольном Киеву Херсоне накапливают оружие