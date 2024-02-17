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Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым
Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым - РИА Новости, 17.02.2024
Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым
В Крым на отдых прибыла группа в составе 340 детей из Белгородской области, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:36
2024-02-17T11:36
2024-02-17T11:36
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
артек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. В Крым на отдых прибыла группа в составе 340 детей из Белгородской области, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Республику Крым", - говорится в сообщении. Детей разместили в детском центре "Артек", там они посетят уроки дополнительного образования и психологические тренинги, смогут купаться в крытом бассейне, заниматься спортом и проводить отрядные вечера.
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белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество, артек
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Общество, Артек
Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым
Группа из 340 детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым