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Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым - РИА Новости, 17.02.2024
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11:36 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/otdykh-1927931916.html
Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым
Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым - РИА Новости, 17.02.2024
Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым
В Крым на отдых прибыла группа в составе 340 детей из Белгородской области, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:36
2024-02-17T11:36
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
артек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. В Крым на отдых прибыла группа в составе 340 детей из Белгородской области, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Республику Крым", - говорится в сообщении. Детей разместили в детском центре "Артек", там они посетят уроки дополнительного образования и психологические тренинги, смогут купаться в крытом бассейне, заниматься спортом и проводить отрядные вечера.
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белгородская область
республика крым
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество, артек
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Общество, Артек
Группа детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым

Группа из 340 детей из Белгородской области прибыла на отдых в Крым

© Фото : У МЧС России по Республике Крым/TelegramСотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Крым
Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Крым - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : У МЧС России по Республике Крым/Telegram
Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. В Крым на отдых прибыла группа в составе 340 детей из Белгородской области, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Республику Крым", - говорится в сообщении.
Детей разместили в детском центре "Артек", там они посетят уроки дополнительного образования и психологические тренинги, смогут купаться в крытом бассейне, заниматься спортом и проводить отрядные вечера.
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Белгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымОбществоАртек
 
 
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