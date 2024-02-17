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В Петербурге раскрыли цепочку сбыта оружия из зоны СВО, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2024
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18:18 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/oruzhie-1927980967.html
В Петербурге раскрыли цепочку сбыта оружия из зоны СВО, сообщил источник
В Петербурге раскрыли цепочку сбыта оружия из зоны СВО, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2024
В Петербурге раскрыли цепочку сбыта оружия из зоны СВО, сообщил источник
Цепочка незаконного сбыта вооружения, похищенного из зоны спецоперации, раскрыта в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:18
2024-02-17T18:18
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Цепочка незаконного сбыта вооружения, похищенного из зоны спецоперации, раскрыта в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Подозреваемый украл 21 гранату и попросил своего друга отвезти их в Петербург и передать конкретному человеку", — сообщил собеседник агентства. По словам источника, адресатом оказался еще один приятель первого отправителя, который "просто должен подержать их дома". Сейчас трое молодых людей задержаны. Возбуждено уголовное дело ст. 222.1 (незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Каждому из них грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге раскрыли цепочку сбыта оружия из зоны СВО, сообщил источник

В Петербурге раскрыли цепочку незаконного сбыта вооружения из зоны СВО

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкИзъятые гранаты
Изъятые гранаты - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Цепочка незаконного сбыта вооружения, похищенного из зоны спецоперации, раскрыта в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Подозреваемый украл 21 гранату и попросил своего друга отвезти их в Петербург и передать конкретному человеку", — сообщил собеседник агентства.
По словам источника, адресатом оказался еще один приятель первого отправителя, который "просто должен подержать их дома".
Сейчас трое молодых людей задержаны. Возбуждено уголовное дело ст. 222.1 (незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Каждому из них грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
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