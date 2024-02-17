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Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной - РИА Новости, 17.02.2024
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19:44 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/orban-1927990698.html
Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной
Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной - РИА Новости, 17.02.2024
Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной
Стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт, заявил... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T19:44
2024-02-17T19:44
в мире
украина
брюссель
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Стратегия ЕС по Украине, очевидно, провалилась. Не только на поле боя, где ситуация катастрофическая, но и в международной политике. Хотя мы говорили, что эта война - война двух братских славянских народов, а не наша, Брюссель почти ввязался в конфликт", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной планам на 2024 год, которую транслировал телеканал М1. Он повторил, что позиция Венгрии остается неизменной: она не даст втянуть себя в конфликт и не будет поставлять Украине оружия, "даже если есть крупные страны, которым это не нравится".
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в мире, украина, брюссель, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной

Орбан: Брюссель почти ввязался в конфликт на Украине, его стратегия провальна

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Стратегия ЕС по Украине, очевидно, провалилась. Не только на поле боя, где ситуация катастрофическая, но и в международной политике. Хотя мы говорили, что эта война - война двух братских славянских народов, а не наша, Брюссель почти ввязался в конфликт", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной планам на 2024 год, которую транслировал телеканал М1.
Он повторил, что позиция Венгрии остается неизменной: она не даст втянуть себя в конфликт и не будет поставлять Украине оружия, "даже если есть крупные страны, которым это не нравится".
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В миреУкраинаБрюссельВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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