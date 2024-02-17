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Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе - РИА Новости, 17.02.2024
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18:00 17.02.2024 (обновлено: 21:52 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/orban-1927978862.html
Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе
Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе - РИА Новости, 17.02.2024
Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе
Политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T18:00
2024-02-17T21:52
в мире
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евросоюз
венгрия
европа
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БУДАПЕШТ, 17 фев — РИА Новости. Политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.&quot;Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены&quot;, — сказал он во время речи, посвященной планам на 2024 год.По его словам, это не произойдет само по себе — только принудительно: "необходимо занять Брюссель", чтобы "среди брюссельских оказалось наконец и несколько европейцев"."Венгрия готовится к председательству в ЕС. Make Europe great again — Сделаем Европу снова великой", — сказал Орбан, использовав предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа Make America great again.Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза, которое, по его мнению, не способно справиться с кризисными ситуациями. Политик пояснил, что в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие из-за конфликта на Украине.Венгерский премьер также назвал современный Евросоюз с его давлением на Будапешт плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ria.ru/20231212/koshmar-1915292564.html
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в мире, брюссель, евросоюз, венгрия, европа, дональд трамп, виктор орбан, сша, украина
В мире, Брюссель, Евросоюз, Венгрия, Европа, Дональд Трамп, Виктор Орбан, США, Украина
Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе

Премьер Венгрии Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 фев — РИА Новости. Политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«

"Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены", — сказал он во время речи, посвященной планам на 2024 год.

По его словам, это не произойдет само по себе — только принудительно: "необходимо занять Брюссель", чтобы "среди брюссельских оказалось наконец и несколько европейцев".
"Венгрия готовится к председательству в ЕС. Make Europe great again — Сделаем Европу снова великой", — сказал Орбан, использовав предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа Make America great again.
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Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии.

Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза, которое, по его мнению, не способно справиться с кризисными ситуациями. Политик пояснил, что в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие из-за конфликта на Украине.
Венгерский премьер также назвал современный Евросоюз с его давлением на Будапешт плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
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В миреБрюссельЕвросоюзВенгрияЕвропаДональд ТрампВиктор ОрбанСШАУкраина
 
 
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