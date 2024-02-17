https://ria.ru/20240217/orban-1927978862.html

Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе

Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе - РИА Новости, 17.02.2024

Орбан заявил о необходимости перемен в Евросоюзе

Политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T18:00

2024-02-17T18:00

2024-02-17T21:52

в мире

брюссель

евросоюз

венгрия

европа

дональд трамп

виктор орбан

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg

БУДАПЕШТ, 17 фев — РИА Новости. Политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены", — сказал он во время речи, посвященной планам на 2024 год.По его словам, это не произойдет само по себе — только принудительно: "необходимо занять Брюссель", чтобы "среди брюссельских оказалось наконец и несколько европейцев"."Венгрия готовится к председательству в ЕС. Make Europe great again — Сделаем Европу снова великой", — сказал Орбан, использовав предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа Make America great again.Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза, которое, по его мнению, не способно справиться с кризисными ситуациями. Политик пояснил, что в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие из-за конфликта на Украине.Венгерский премьер также назвал современный Евросоюз с его давлением на Будапешт плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://ria.ru/20231212/koshmar-1915292564.html

https://radiosputnik.ru/20240213/ssha-1927141738.html

брюссель

венгрия

европа

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, евросоюз, венгрия, европа, дональд трамп, виктор орбан, сша, украина