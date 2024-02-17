https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907179.html

В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность

В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 17.02.2024

В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность второй раз за ночь объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T04:06

2024-02-17T04:06

2024-02-17T06:56

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность второй раз за ночь объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240217/obstrely-1927897660.html

курская область

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2024

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курская область, роман старовойт