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В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 17.02.2024
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04:06 17.02.2024 (обновлено: 06:56 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907179.html
В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность
В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 17.02.2024
В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность второй раз за ночь объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T04:06
2024-02-17T06:56
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность второй раз за ночь объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал он в Telegram-канале.
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курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт
В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность

Старовойт: в Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность второй раз за ночь объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«
"Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал он в Telegram-канале.
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Курская областьРоман Старовойт
 
 
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