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При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек

При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек - РИА Новости, 17.02.2024

При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек

При обстреле села Безымено Белгородской области пострадал водитель трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T22:13

2024-02-17T22:13

2024-02-17T22:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 фев — РИА Новости. При обстреле села Безымено Белгородской области пострадал водитель трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга", — написал глава региона. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают помощь.За минувшие сутки украинские военные выпустили по восьми районам Белгородской области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины