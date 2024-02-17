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При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 17.02.2024 (обновлено: 22:26 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/obstrel-1928002890.html
При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек
При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек - РИА Новости, 17.02.2024
При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек
При обстреле села Безымено Белгородской области пострадал водитель трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:13
2024-02-17T22:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 фев — РИА Новости. При обстреле села Безымено Белгородской области пострадал водитель трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга", — написал глава региона. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают помощь.За минувшие сутки украинские военные выпустили по восьми районам Белгородской области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек

Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села Безымено пострадал человек

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БЕЛГОРОД, 17 фев — РИА Новости. При обстреле села Безымено Белгородской области пострадал водитель трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга", — написал глава региона.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают помощь.

Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями, его регулярно обстреливают ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные выпустили по восьми районам Белгородской области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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