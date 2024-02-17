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При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек
При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек - РИА Новости, 17.02.2024
При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек
При обстреле села Безымено Белгородской области пострадал водитель трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:13
2024-02-17T22:13
2024-02-17T22:26
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БЕЛГОРОД, 17 фев — РИА Новости. При обстреле села Безымено Белгородской области пострадал водитель трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга", — написал глава региона. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают помощь.За минувшие сутки украинские военные выпустили по восьми районам Белгородской области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского села Безымено пострадал человек
Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села Безымено пострадал человек