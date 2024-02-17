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ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли
ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли - РИА Новости, 17.02.2024
ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли
Жертвами обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком стали четыре человека, в том числе один ребенок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:43
2024-02-17T12:43
2024-02-17T13:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА (ДНР), 17 фев — РИА Новости. Жертвами обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком стали четыре человека, в том числе один ребенок, передает корреспондент РИА Новости.Попадание украинского снаряда разрушило многоквартирный дом. Еще шесть человек получили ранения, среди них двое детей."Зарабатывали всю жизнь, теперь ничего нет... Троих или пятерых увезли в больницу", — рассказала очевидец Людмила Ивановна. По информации представительства ДНР в СЦКК, в 06:20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. В целом за прошедшие сутки ВСУ нанесли по территории ДНР 27 ударов, применив 97 различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения, повреждены 11 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Разрушенный ударом ВСУ жилой дом в Пантелеймоновке
Разрушенный ударом ВСУ жилой дом в Пантелеймоновке
2024-02-17T12:43
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РИА Новости
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донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР погибли четыре человека, в том числе ребенок