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ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 17.02.2024 (обновлено: 13:37 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/obstrel-1927938034.html
ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли
ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли - РИА Новости, 17.02.2024
ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли
Жертвами обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком стали четыре человека, в том числе один ребенок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:43
2024-02-17T13:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА (ДНР), 17 фев — РИА Новости. Жертвами обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком стали четыре человека, в том числе один ребенок, передает корреспондент РИА Новости.Попадание украинского снаряда разрушило многоквартирный дом. Еще шесть человек получили ранения, среди них двое детей."Зарабатывали всю жизнь, теперь ничего нет... Троих или пятерых увезли в больницу", — рассказала очевидец Людмила Ивановна. По информации представительства ДНР в СЦКК, в 06:20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. В целом за прошедшие сутки ВСУ нанесли по территории ДНР 27 ударов, применив 97 различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения, повреждены 11 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Разрушенный ударом ВСУ жилой дом в Пантелеймоновке
Разрушенный ударом ВСУ жилой дом в Пантелеймоновке
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донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли

При обстреле Пантелеймоновки в ДНР погибли четыре человека, в том числе ребенок

Читать ria.ru в
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА (ДНР), 17 фев — РИА Новости. Жертвами обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком стали четыре человека, в том числе один ребенок, передает корреспондент РИА Новости.
Попадание украинского снаряда разрушило многоквартирный дом. Еще шесть человек получили ранения, среди них двое детей.
«
"Зарабатывали всю жизнь, теперь ничего нет... Троих или пятерых увезли в больницу", — рассказала очевидец Людмила Ивановна.
По информации представительства ДНР в СЦКК, в 06:20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
В целом за прошедшие сутки ВСУ нанесли по территории ДНР 27 ударов, применив 97 различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения, повреждены 11 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути до Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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