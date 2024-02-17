https://ria.ru/20240217/obstrel-1927938034.html

ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли

ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли - РИА Новости, 17.02.2024

ВСУ обстреляли жилой дом в ДНР, четыре человека погибли

Жертвами обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком стали четыре человека, в том числе один ребенок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:43

2024-02-17T12:43

2024-02-17T13:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927943278_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81eb564206e3bffe6b3a066f70f406e8.jpg

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА (ДНР), 17 фев — РИА Новости. Жертвами обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком стали четыре человека, в том числе один ребенок, передает корреспондент РИА Новости.Попадание украинского снаряда разрушило многоквартирный дом. Еще шесть человек получили ранения, среди них двое детей."Зарабатывали всю жизнь, теперь ничего нет... Троих или пятерых увезли в больницу", — рассказала очевидец Людмила Ивановна. По информации представительства ДНР в СЦКК, в 06:20 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. В целом за прошедшие сутки ВСУ нанесли по территории ДНР 27 ударов, применив 97 различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения, повреждены 11 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути до Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенный ударом ВСУ жилой дом в Пантелеймоновке Разрушенный ударом ВСУ жилой дом в Пантелеймоновке 2024-02-17T12:43 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины