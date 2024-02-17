https://ria.ru/20240217/obstrel-1927926316.html

ВСУ около 110 раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ около 110 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 17.02.2024

ВСУ около 110 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по восьми районам области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион, сообщил РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T10:48

2024-02-17T10:48

2024-02-17T10:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по восьми районам области более 90 снарядов из артиллерии, и не менее 12 беспилотников атаковали регион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора за 16 февраля, обстрелу подверглись шесть приграничных районов, украинскими военными было выпущено 97 снарядов, в том числе 4 устройства сброшено с дронов. А также системой ПВО было сбито четыре украинских беспилотника самолетного типа над Губкинским и Яковлевским округами, которые не граничат с Украиной. Восемь дронов-камикадзе атаковали регион, в результате обстрела пострадал мирный житель - водитель машины. Согласно статистике, за отчетный день произошло наибольшее количество обстрелов за февраль - 109. Предыдущий максимум был зафиксирован 13 февраля, когда было 99 обстрелов. Днем ранее, в четверг, было 78 обстрелов, включая массированный обстрел из РСЗО города Белгорода. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 17 минометных снарядов. Также в селе противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе... В Валуйском городском округе в селах Долгое и Карабаново противник атаковал с помощью дронов-камикадзе - по одному в каждом селе", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе 4 раза из миномета и 29 раз из гранатомета обстреляли хутор Старый. По селу Тишанка выпущен один минометный снаряд, повреждено нежилое домовладение и подвод газопровода. В хуторе Киселев противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе.⠀В Грайворонском городском округе, по данным главы области, под обстрел попали окраины сел Глотово и Безымено – установлено 5 прилетов. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе – выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия и баротравма. Пострадавший находится в городской больнице №2 города Белгорода. Также была повреждена ЛЭП, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. Окраина села Пороз подверглась атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе, в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов.⠀ "В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме осколком от снаряда выбило окно… В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 15 минометных снарядов, по хутору Мухин – 7, по городу Шебекино – 4 минометных снаряда. Также в Шебекино с двух БПЛА сброшено 4 взрывных устройства", - отметил Гладков. Как указал губернатор, в Губкинском городском округе в районе селами Вислая Дубрава и Долгое средствами ПВО сбито три украинских беспилотника самолетного типа. В Яковлевском городском округе в районе города Строитель системой ПВО сбит еще один беспилотник самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240216/dron-1927762329.html

https://ria.ru/20240207/obstrel-1926031721.html

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белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, происшествия