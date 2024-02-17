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"Не поверили глазам": поступок украинских беженцев вызвал у немцев шок
"Не поверили глазам": поступок украинских беженцев вызвал у немцев шок - РИА Новости, 17.02.2024
"Не поверили глазам": поступок украинских беженцев вызвал у немцев шок
Украинские беженцы выбрасывали в мусорный бак нетронутые продукты питания, полученные в сети общепита Geraer Tafel в городе Гера в Германии, об этом сообщил... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T03:37
2024-02-17T03:37
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские беженцы выбрасывали в мусорный бак нетронутые продукты питания, полученные в сети общепита Geraer Tafel в городе Гера в Германии, об этом сообщил журнал Focus со ссылкой на местных жителей и руководство заведения."Сыр, салат, йогурт, специи — безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, Тюрингия — в середине декабря оказались в мусорном баке — по-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам", — пишет издание.По словам местного жителя Винфрида Стекера, найдя продукты в мусорном баке, он проследил за людьми, которые их выбросили, и наткнулся на автомобиль с украинскими номерами.Как сообщила руководитель заведения Гизельда Шедлих, украинская пара постоянно пользовалась услугами общепита. По ее словам, многие нуждающиеся люди остаются без продуктов, в то время как некоторые выбрасывают их нетронутыми."Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик", — заявила она.Шедлих сообщила, что совершившие этот поступок украинцы получили продукты в последний раз, а их продовольственная карта уже аннулирована.Сеть общественного питания Garaer Tafel ежемесячно снабжает продуктами более пяти тысяч человек. После начала боевых действий это число резко увеличилось за счет приехавших украинцев.В январе лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала вернуть на родину всех украинских беженцев из ФРГ после окончания конфликта. Ранее депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти Германии посодействовать этой инициативе.
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в мире, германия, киев, тюрингия, украина
В мире, Германия, Киев, Тюрингия, Украина
"Не поверили глазам": поступок украинских беженцев вызвал у немцев шок
Focus: украинские беженцы выбрасывали в мусор бесплатную еду в Германии
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Украинские беженцы выбрасывали в мусорный бак нетронутые продукты питания, полученные в сети общепита Geraer Tafel в городе Гера в Германии, об этом сообщил журнал Focus
со ссылкой на местных жителей и руководство заведения.
"Сыр, салат, йогурт, специи — безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, Тюрингия
— в середине декабря оказались в мусорном баке — по-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам", — пишет издание.
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По словам местного жителя Винфрида Стекера, найдя продукты в мусорном баке, он проследил за людьми, которые их выбросили, и наткнулся на автомобиль с украинскими номерами.
Как сообщила руководитель заведения Гизельда Шедлих, украинская пара постоянно пользовалась услугами общепита. По ее словам, многие нуждающиеся люди остаются без продуктов, в то время как некоторые выбрасывают их нетронутыми.
«
"Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик", — заявила она.
Шедлих сообщила, что совершившие этот поступок украинцы получили продукты в последний раз, а их продовольственная карта уже аннулирована.
Сеть общественного питания Garaer Tafel ежемесячно снабжает продуктами более пяти тысяч человек. После начала боевых действий это число резко увеличилось за счет приехавших украинцев.
В январе лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала вернуть на родину всех украинских беженцев из ФРГ
после окончания конфликта. Ранее депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС
), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве
идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти Германии посодействовать этой инициативе.
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