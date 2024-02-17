https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927951866.html
В Совфеде не исключили причастность Запада к смерти Навального
В Совфеде не исключили причастность Запада к смерти Навального - РИА Новости, 17.02.2024
В Совфеде не исключили причастность Запада к смерти Навального
Смерть Алексея Навального* была выгодна только коллективному Западу, в связи с этим возникает вопрос, могли ли быть причастны к его кончине британские,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:21
2024-02-17T14:21
2024-02-17T14:21
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет федерации рф
виктор бондарев
алексей навальный*
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7d28a9f09507eb4af38adb28617a3d2.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Смерть Алексея Навального* была выгодна только коллективному Западу, в связи с этим возникает вопрос, могли ли быть причастны к его кончине британские, американские и украинские спецслужбы, написал в своем Telegram-канале первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. "Смерть Алексея Навального взбудоражила российские и западные СМИ. Он умер от того, что у него оторвался тромб. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли. Либеральная общественность, противники нашего президента Владимира Путина почти сразу обвинили российские власти в том, что "они уморили оппозиционного политика в застенках". Правда заключается в том, что тромб у любого человека может оторваться в любом возрасте", - отметил Бондарев. По его словам, "настораживает другое: могли ли быть причастны к смерти Навального британские, американские и украинские спецслужбы". "Спровоцировать отрыв тромба теоретически возможно, если применить препараты. Но такие методы совершенно для российских властей неприемлемы. В подобной ситуации, если предположить худшее, то всегда надо искать, кому это было выгодно: ответ тут очевиден – коллективному Западу. Для них сакральная жертва ради достижения политических целей стала уже методом борьбы", - написал законодатель. Он напомнил, что политолог Сергей Марков на днях опубликовал свой пост в Telegram, где он как раз рассуждал о том, что участи сакральной жертвы удалось избежать потенциальному кандидату в президенты на выборах-2024 года Борису Надеждину, который переиграл Запад – "ловко ушел из ловушки, результатом которой должно было стать его физическое устранение". После сбора подписей и окончательного утверждения его официальным кандидатом, его, по утверждению Маркова, планировали убить, и тем подорвать легитимность выборов, пересказал содержание поста сенатор. "Надеждин сыграл на опережение: понабрал фальшивых подписей, чтобы его не зарегистрировали… Западные же спецслужбы не привыкли быть в дураках, и очевидно, стали искать себе новую жертву. Выбор тут был не особо велик, ведь фигура должна была быть одиозной. Террорист и экстремист, официально осужденный по этим статьям, непримиримый борец с режимом, Навальный, очень хорошо подходил на эту роль", - написал Бондарев. По его мнению, вряд ли также является совпадением то, что именно сейчас проходит Мюнхенская конференция по безопасности, где сейчас основной лейтмотив задают Украина и жена Навального, и произошедшее может использоваться как повод для введения против России дополнительных санкций. "И все это за месяц до выборов президента. Получается, что всё это очень темное дело", - заключил Бондарев. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, виктор бондарев, алексей навальный*, происшествия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Совет Федерации РФ, Виктор Бондарев, Алексей Навальный*, Происшествия
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости.
Смерть Алексея Навального* была выгодна только коллективному Западу, в связи с этим возникает вопрос, могли ли быть причастны к его кончине британские, американские и украинские спецслужбы, написал в своем Telegram-канале
первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
По данным ямальского управления ФСИН
, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Жена Ассанжа назвала заявления Запада о смерти Навального неискренними
"Смерть Алексея Навального взбудоражила российские и западные СМИ. Он умер от того, что у него оторвался тромб. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли. Либеральная общественность, противники нашего президента Владимира Путина почти сразу обвинили российские власти в том, что "они уморили оппозиционного политика в застенках". Правда заключается в том, что тромб у любого человека может оторваться в любом возрасте", - отметил Бондарев.
По его словам, "настораживает другое: могли ли быть причастны к смерти Навального британские, американские и украинские спецслужбы". "Спровоцировать отрыв тромба теоретически возможно, если применить препараты. Но такие методы совершенно для российских властей неприемлемы. В подобной ситуации, если предположить худшее, то всегда надо искать, кому это было выгодно: ответ тут очевиден – коллективному Западу. Для них сакральная жертва ради достижения политических целей стала уже методом борьбы", - написал законодатель.
Он напомнил, что политолог Сергей Марков на днях опубликовал свой пост в Telegram, где он как раз рассуждал о том, что участи сакральной жертвы удалось избежать потенциальному кандидату в президенты на выборах-2024 года Борису Надеждину, который переиграл Запад – "ловко ушел из ловушки, результатом которой должно было стать его физическое устранение". После сбора подписей и окончательного утверждения его официальным кандидатом, его, по утверждению Маркова, планировали убить, и тем подорвать легитимность выборов, пересказал содержание поста сенатор.
Пискарев назвал смерть Навального поводом для нового пакета санкций ЕС
"Надеждин сыграл на опережение: понабрал фальшивых подписей, чтобы его не зарегистрировали… Западные же спецслужбы не привыкли быть в дураках, и очевидно, стали искать себе новую жертву. Выбор тут был не особо велик, ведь фигура должна была быть одиозной. Террорист и экстремист, официально осужденный по этим статьям, непримиримый борец с режимом, Навальный, очень хорошо подходил на эту роль", - написал Бондарев.
По его мнению, вряд ли также является совпадением то, что именно сейчас проходит Мюнхенская конференция по безопасности, где сейчас основной лейтмотив задают Украина и жена Навального, и произошедшее может использоваться как повод для введения против России
дополнительных санкций.
"И все это за месяц до выборов президента. Получается, что всё это очень темное дело", - заключил Бондарев.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
МИД считает, что реакции на смерть Навального были заготовлены заранее
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального