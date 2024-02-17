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МИД Китая не стал комментировать смерть Навального - РИА Новости, 17.02.2024
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14:10 17.02.2024 (обновлено: 14:16 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927950608.html
МИД Китая не стал комментировать смерть Навального
МИД Китая не стал комментировать смерть Навального - РИА Новости, 17.02.2024
МИД Китая не стал комментировать смерть Навального
В МИД Китая на стали комментировать смерть Алексея Навального*, заявив, что это внутреннее дело России, сообщает AFP. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:10
2024-02-17T14:16
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В МИД Китая на стали комментировать смерть Алексея Навального*, заявив, что это внутреннее дело России, сообщает AFP. "Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать", - приводится ответ пресс-службы МИД КНР в ответ на соответствующий запрос агентства. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20240217/antonov-1927908212.html
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мид кнр, россия, в мире
МИД КНР, Россия, В мире
МИД Китая не стал комментировать смерть Навального

МИД Китая назвал смерть Навального внутренним делом России

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В МИД Китая на стали комментировать смерть Алексея Навального*, заявив, что это внутреннее дело России, сообщает AFP.
"Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать", - приводится ответ пресс-службы МИД КНР в ответ на соответствующий запрос агентства.
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По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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