https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927950608.html

МИД Китая не стал комментировать смерть Навального

МИД Китая не стал комментировать смерть Навального - РИА Новости, 17.02.2024

МИД Китая не стал комментировать смерть Навального

В МИД Китая на стали комментировать смерть Алексея Навального*, заявив, что это внутреннее дело России, сообщает AFP. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:10

2024-02-17T14:10

2024-02-17T14:16

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В МИД Китая на стали комментировать смерть Алексея Навального*, заявив, что это внутреннее дело России, сообщает AFP. "Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать", - приводится ответ пресс-службы МИД КНР в ответ на соответствующий запрос агентства. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20240217/antonov-1927908212.html

https://ria.ru/20240216/assanzh-1927886776.html

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