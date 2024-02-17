МИД Китая не стал комментировать смерть Навального
МИД Китая назвал смерть Навального внутренним делом России
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В МИД Китая на стали комментировать смерть Алексея Навального*, заявив, что это внутреннее дело России, сообщает AFP.
"Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать", - приводится ответ пресс-службы МИД КНР в ответ на соответствующий запрос агентства.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального* будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального*, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга