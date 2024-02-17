Орбан рассказал, когда Венгрия сможет ратифицировать членство Швеции в НАТО
Орбан: Венгрия может ратифицировать членство Швеции в НАТО на весенней сессии
© AP Photo / Johanna GeronЦеремония подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron
Церемония подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Будапешт и Стокгольм близки к урегулированию разногласий, так что венгерский парламент может ратифицировать членство Швеции в НАТО в начале весенней сессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Первое заседание весенней сессии венгерского парламента состоится 26 февраля.
"Хорошая новость в том, что наш продолжающийся спор с Швецией приближается к завершению. Мы со шведским премьер-министром сделали важные шаги для восстановления доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать присоединение Швеции к НАТО", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной планам на 2024 год, которую транслировал телеканал М1.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Америки небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия является суверенной страной, и ее не волнуют инструкции США по этому вопросу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он также посещал.
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.