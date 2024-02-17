https://ria.ru/20240217/nato-1927986994.html

Орбан рассказал, когда Венгрия сможет ратифицировать членство Швеции в НАТО

Орбан рассказал, когда Венгрия сможет ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.02.2024

Орбан рассказал, когда Венгрия сможет ратифицировать членство Швеции в НАТО

Будапешт и Стокгольм близки к урегулированию разногласий, так что венгерский парламент может ратифицировать членство Швеции в НАТО в начале весенней сессии,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T19:06

2024-02-17T19:06

2024-02-17T19:06

в мире

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

джейк салливан

швеция

финляндия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789176846_755:989:2638:2048_1920x0_80_0_0_227ed584bdd1e5acd62f1a3a07fbcff1.jpg

БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Будапешт и Стокгольм близки к урегулированию разногласий, так что венгерский парламент может ратифицировать членство Швеции в НАТО в начале весенней сессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Первое заседание весенней сессии венгерского парламента состоится 26 февраля. "Хорошая новость в том, что наш продолжающийся спор с Швецией приближается к завершению. Мы со шведским премьер-министром сделали важные шаги для восстановления доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать присоединение Швеции к НАТО", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной планам на 2024 год, которую транслировал телеканал М1. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Америки небезгранично, и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия является суверенной страной, и ее не волнуют инструкции США по этому вопросу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он также посещал. Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240208/volodin-1926081238.html

венгрия

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, джейк салливан, швеция, финляндия, нато