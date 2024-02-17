Рейтинг@Mail.ru
Музей легендарному разведчику Вартаняну построят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
13:19 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/muzey-1927940986.html
Музей легендарному разведчику Вартаняну построят в Ростове-на-Дону
Музей легендарному разведчику Вартаняну построят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.02.2024
Музей легендарному разведчику Вартаняну построят в Ростове-на-Дону
Строительство музея легендарному разведчику Герою Советского Союза Геворку Вартаняну началось в Ростове-на-Дону в день 100-летия со дня его рождения, передает... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:19
2024-02-17T13:19
ростовская область
ростовская область
василий голубев
геворк вартанян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791954533_0:35:1500:879_1920x0_80_0_0_711b2ef41b6c39ca8a9b45716e245fe7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Строительство музея легендарному разведчику Герою Советского Союза Геворку Вартаняну началось в Ростове-на-Дону в день 100-летия со дня его рождения, передает корреспондент РИА Новости. На торжественной церемонии закладки камня музея присутствовали посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян, губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Мы сегодня присутствуем на замечательном событии. Мы никогда не забывали имени нашего земляка, почетного гражданина Ростовской области Геворка Андреевича Вартаняна, понимали, какой вклад он внес в Великую Победу", - сказал на церемонии губернатор. Он добавил, что музейный комплекс в честь Вартаняна будет настоящим патриотическим центром, позволит познакомиться с материалами о разведчике. "Он был удивительным человеком. В свои 19 лет он повлиял на мир. Это не поддается осмыслению", - отметил Голубев. По словам Арутюняна, открытие музея очень важно для будущих поколений, патриотического воспитания. "Вартанян внес большой вклад в связи спецслужб Армении и России. Его именем названы улица, школа, существует медаль имени Геворка Вартаняна... Я эту медаль обязательно передам в музей", - отметил посол. Геворк Вартанян считается одним из самых результативных разведчиков в мире. В 19 лет он предотвратил покушение гитлеровской спецагентуры на Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране в 1943 году. Его разведдеятельность в паре с супругой продолжалась около 45 лет в десятках стран мира на разных континентах. За десятилетия работы он не потерпел ни одного провала. Имя агента было рассекречено лишь в декабре 2000 года, а большинство подробностей его деятельности так и остались под завесой тайны. Вартанян всегда говорил, что главное качество разведчика - любовь к родине.
https://ria.ru/20240217/vartanyan-1927925030.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791954533_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_663274120d75694973759cfd1b158a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, василий голубев, геворк вартанян
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев, Геворк Вартанян

Музей легендарному разведчику Вартаняну построят в Ростове-на-Дону

© Дмитрий КоробейнГеворк Вартанян
Геворк Вартанян
© Дмитрий Коробейн
Геворк Вартанян. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Строительство музея легендарному разведчику Герою Советского Союза Геворку Вартаняну началось в Ростове-на-Дону в день 100-летия со дня его рождения, передает корреспондент РИА Новости.
На торжественной церемонии закладки камня музея присутствовали посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян, губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«
"Мы сегодня присутствуем на замечательном событии. Мы никогда не забывали имени нашего земляка, почетного гражданина Ростовской области Геворка Андреевича Вартаняна, понимали, какой вклад он внес в Великую Победу", - сказал на церемонии губернатор.
Он добавил, что музейный комплекс в честь Вартаняна будет настоящим патриотическим центром, позволит познакомиться с материалами о разведчике. "Он был удивительным человеком. В свои 19 лет он повлиял на мир. Это не поддается осмыслению", - отметил Голубев.
По словам Арутюняна, открытие музея очень важно для будущих поколений, патриотического воспитания. "Вартанян внес большой вклад в связи спецслужб Армении и России. Его именем названы улица, школа, существует медаль имени Геворка Вартаняна... Я эту медаль обязательно передам в музей", - отметил посол.
Геворк Вартанян считается одним из самых результативных разведчиков в мире. В 19 лет он предотвратил покушение гитлеровской спецагентуры на Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране в 1943 году. Его разведдеятельность в паре с супругой продолжалась около 45 лет в десятках стран мира на разных континентах. За десятилетия работы он не потерпел ни одного провала. Имя агента было рассекречено лишь в декабре 2000 года, а большинство подробностей его деятельности так и остались под завесой тайны. Вартанян всегда говорил, что главное качество разведчика - любовь к родине.
Геворк Андреевич Вартанян - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Историограф рассказал о легендарном разведчике Вартаняне
Вчера, 10:35
 
Ростовская областьРостовская областьВасилий ГолубевГеворк Вартанян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала