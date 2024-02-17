https://ria.ru/20240217/muzey-1927940986.html

Музей легендарному разведчику Вартаняну построят в Ростове-на-Дону

Музей легендарному разведчику Вартаняну построят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.02.2024

Музей легендарному разведчику Вартаняну построят в Ростове-на-Дону

Строительство музея легендарному разведчику Герою Советского Союза Геворку Вартаняну началось в Ростове-на-Дону в день 100-летия со дня его рождения, передает... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:19

2024-02-17T13:19

2024-02-17T13:19

ростовская область

ростовская область

василий голубев

геворк вартанян

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Строительство музея легендарному разведчику Герою Советского Союза Геворку Вартаняну началось в Ростове-на-Дону в день 100-летия со дня его рождения, передает корреспондент РИА Новости. На торжественной церемонии закладки камня музея присутствовали посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян, губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Мы сегодня присутствуем на замечательном событии. Мы никогда не забывали имени нашего земляка, почетного гражданина Ростовской области Геворка Андреевича Вартаняна, понимали, какой вклад он внес в Великую Победу", - сказал на церемонии губернатор. Он добавил, что музейный комплекс в честь Вартаняна будет настоящим патриотическим центром, позволит познакомиться с материалами о разведчике. "Он был удивительным человеком. В свои 19 лет он повлиял на мир. Это не поддается осмыслению", - отметил Голубев. По словам Арутюняна, открытие музея очень важно для будущих поколений, патриотического воспитания. "Вартанян внес большой вклад в связи спецслужб Армении и России. Его именем названы улица, школа, существует медаль имени Геворка Вартаняна... Я эту медаль обязательно передам в музей", - отметил посол. Геворк Вартанян считается одним из самых результативных разведчиков в мире. В 19 лет он предотвратил покушение гитлеровской спецагентуры на Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране в 1943 году. Его разведдеятельность в паре с супругой продолжалась около 45 лет в десятках стран мира на разных континентах. За десятилетия работы он не потерпел ни одного провала. Имя агента было рассекречено лишь в декабре 2000 года, а большинство подробностей его деятельности так и остались под завесой тайны. Вартанян всегда говорил, что главное качество разведчика - любовь к родине.

https://ria.ru/20240217/vartanyan-1927925030.html

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ростовская область, василий голубев, геворк вартанян