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В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2
В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2 - РИА Новости, 17.02.2024
В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2
Движение поездов на участке Царицыно-Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщается в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:45
2024-02-17T12:45
2024-02-17T12:45
происшествия
москва
московская железная дорога
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Движение поездов на участке Царицыно-Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. Ранее сообщалось о сбое движения на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществлялся в реверсивном режиме. "Движение поездов на участке Царицыно-Перерва осуществляется в штатном режиме, по обоим путям. Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек Курского направления и МЦД-2. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2
МЖД: движение поездов на МЦД-2 в Москве осуществляется в штатном режиме