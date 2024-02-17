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В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2

В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2 - РИА Новости, 17.02.2024

В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2

Движение поездов на участке Царицыно-Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщается в... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:45

2024-02-17T12:45

2024-02-17T12:45

происшествия

москва

московская железная дорога

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Движение поездов на участке Царицыно-Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. Ранее сообщалось о сбое движения на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществлялся в реверсивном режиме. "Движение поездов на участке Царицыно-Перерва осуществляется в штатном режиме, по обоим путям. Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек Курского направления и МЦД-2. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московская железная дорога