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В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2 - РИА Новости, 17.02.2024
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12:45 17.02.2024
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В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2
В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2 - РИА Новости, 17.02.2024
В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2
Движение поездов на участке Царицыно-Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщается в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:45
2024-02-17T12:45
происшествия
москва
московская железная дорога
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Движение поездов на участке Царицыно-Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. Ранее сообщалось о сбое движения на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществлялся в реверсивном режиме. "Движение поездов на участке Царицыно-Перерва осуществляется в штатном режиме, по обоим путям. Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек Курского направления и МЦД-2. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2

МЖД: движение поездов на МЦД-2 в Москве осуществляется в штатном режиме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка заходит в поезд МЦД
Девушка заходит в поезд МЦД - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка заходит в поезд МЦД. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Движение поездов на участке Царицыно-Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
Ранее сообщалось о сбое движения на МЦД-2 в Москве, пропуск поездов на участке Царицыно - Перерва осуществлялся в реверсивном режиме.
"Движение поездов на участке Царицыно-Перерва осуществляется в штатном режиме, по обоим путям. Принимаем все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек Курского направления и МЦД-2. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваМосковская железная дорога
 
 
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