https://ria.ru/20240217/moskva-1927972773.html

В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро

В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро - РИА Новости, 17.02.2024

В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро

Фрагмент отделки эстакады, которая проходит над станцией "Филёвский парк" Филёвской линии метро Москвы, упал на платформу, станция работает штатно, в результате РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:08

2024-02-17T17:08

2024-02-17T17:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фрагмент отделки эстакады, которая проходит над станцией "Филёвский парк" Филёвской линии метро Москвы, упал на платформу, станция работает штатно, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена. Станция "Филевский парк" находится на западе Москвы, открыта в 1961 году. Это наземная станция с одной платформой посередине двух путей поездов метро. "Ранее с городской территории на платформу упал фрагмент отделки эстакады, проходящей над станцией. Никто не пострадал. Сотрудники метрополитена оперативно произвели уборку станции. В настоящий момент место ограждено", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что станция "Филёвский парк" работает штатно. Движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает. "Информация о состоянии эстакады передана обслуживающей организации", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240114/prankery-1921319615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва