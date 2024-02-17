https://ria.ru/20240217/moskva-1927972773.html
В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро
В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро - РИА Новости, 17.02.2024
В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро
Фрагмент отделки эстакады, которая проходит над станцией "Филёвский парк" Филёвской линии метро Москвы, упал на платформу, станция работает штатно, в результате РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:08
2024-02-17T17:08
2024-02-17T17:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фрагмент отделки эстакады, которая проходит над станцией "Филёвский парк" Филёвской линии метро Москвы, упал на платформу, станция работает штатно, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена. Станция "Филевский парк" находится на западе Москвы, открыта в 1961 году. Это наземная станция с одной платформой посередине двух путей поездов метро. "Ранее с городской территории на платформу упал фрагмент отделки эстакады, проходящей над станцией. Никто не пострадал. Сотрудники метрополитена оперативно произвели уборку станции. В настоящий момент место ограждено", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что станция "Филёвский парк" работает штатно. Движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает. "Информация о состоянии эстакады передана обслуживающей организации", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240114/prankery-1921319615.html
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происшествия, москва
В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро
В Москве фрагмент отделки эстакады упал на платформу станции метро
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фрагмент отделки эстакады, которая проходит над станцией "Филёвский парк" Филёвской линии метро Москвы, упал на платформу, станция работает штатно, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Станция "Филевский парк" находится на западе Москвы, открыта в 1961 году. Это наземная станция с одной платформой посередине двух путей поездов метро.
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"Ранее с городской территории на платформу упал фрагмент отделки эстакады, проходящей над станцией. Никто не пострадал. Сотрудники метрополитена оперативно произвели уборку станции. В настоящий момент место ограждено", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что станция "Филёвский парк" работает штатно. Движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает.
"Информация о состоянии эстакады передана обслуживающей организации", - добавили в пресс-службе.
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