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Ефимов: еще два детских сада смогут открыть по городской льготной программе - РИА Новости, 17.02.2024
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12:07 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/moskva-1927868750.html
Ефимов: еще два детских сада смогут открыть по городской льготной программе
Ефимов: еще два детских сада смогут открыть по городской льготной программе - РИА Новости, 17.02.2024
Ефимов: еще два детских сада смогут открыть по городской льготной программе
Власти Москвы выставили на аукцион еще два здания, где инвесторы смогут открыть частные детские садики в рамках городской льготной программы аренды "1 рубль за... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:07
2024-02-17T12:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти Москвы выставили на аукцион еще два здания, где инвесторы смогут открыть частные детские садики в рамках городской льготной программы аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве продолжает действовать программа "1 рубль за квадратный метр в год" для учреждений образования. Сейчас на аукционы по аренде выставлено два здания – в Головинском районе и Печатниках. Победители должны будут отремонтировать объекты, оснастить их необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности, после чего смогут перейти на льготную арендную ставку из расчета один рубль за квадратный метр в год", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в столичном департаменте по конкурентной политике, участвовать в торгах, которые пройдут 21 марта, смогут как юридические, так и физические лица. Для этого необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке "Росэлторг".В департаменте городского имущества уточнили, что первое здание находится на Флотской улице и передается в аренду вместе с земельным участком, оно одновременно сможет принять более 90 воспитанников. Второй объект, также передаваемый вместе с участком, расположен на 1-й Курьяновской улице и рассчитан на 30 детей.Всего на данный момент по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных организаций действует 27 договоров, по которым инвесторы арендуют здания и помещения общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: еще два детских сада смогут открыть по городской льготной программе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти Москвы выставили на аукцион еще два здания, где инвесторы смогут открыть частные детские садики в рамках городской льготной программы аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве продолжает действовать программа "1 рубль за квадратный метр в год" для учреждений образования. Сейчас на аукционы по аренде выставлено два здания – в Головинском районе и Печатниках. Победители должны будут отремонтировать объекты, оснастить их необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности, после чего смогут перейти на льготную арендную ставку из расчета один рубль за квадратный метр в год", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Как рассказали в столичном департаменте по конкурентной политике, участвовать в торгах, которые пройдут 21 марта, смогут как юридические, так и физические лица. Для этого необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке "Росэлторг".
В департаменте городского имущества уточнили, что первое здание находится на Флотской улице и передается в аренду вместе с земельным участком, оно одновременно сможет принять более 90 воспитанников. Второй объект, также передаваемый вместе с участком, расположен на 1-й Курьяновской улице и рассчитан на 30 детей.
Всего на данный момент по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных организаций действует 27 договоров, по которым инвесторы арендуют здания и помещения общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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