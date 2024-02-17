https://ria.ru/20240217/moskva-1927868750.html

Ефимов: еще два детских сада смогут открыть по городской льготной программе

Ефимов: еще два детских сада смогут открыть по городской льготной программе - РИА Новости, 17.02.2024

Ефимов: еще два детских сада смогут открыть по городской льготной программе

Власти Москвы выставили на аукцион еще два здания, где инвесторы смогут открыть частные детские садики в рамках городской льготной программы аренды "1 рубль за... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:07

2024-02-17T12:07

2024-02-17T12:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти Москвы выставили на аукцион еще два здания, где инвесторы смогут открыть частные детские садики в рамках городской льготной программы аренды "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве продолжает действовать программа "1 рубль за квадратный метр в год" для учреждений образования. Сейчас на аукционы по аренде выставлено два здания – в Головинском районе и Печатниках. Победители должны будут отремонтировать объекты, оснастить их необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности, после чего смогут перейти на льготную арендную ставку из расчета один рубль за квадратный метр в год", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в столичном департаменте по конкурентной политике, участвовать в торгах, которые пройдут 21 марта, смогут как юридические, так и физические лица. Для этого необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке "Росэлторг".В департаменте городского имущества уточнили, что первое здание находится на Флотской улице и передается в аренду вместе с земельным участком, оно одновременно сможет принять более 90 воспитанников. Второй объект, также передаваемый вместе с участком, расположен на 1-й Курьяновской улице и рассчитан на 30 детей.Всего на данный момент по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных организаций действует 27 договоров, по которым инвесторы арендуют здания и помещения общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240216/tinao-1927657743.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)