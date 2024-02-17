Рейтинг@Mail.ru
Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 17.02.2024 (обновлено: 17:57 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/mask-1927917550.html
Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта
Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта - РИА Новости, 17.02.2024
Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта
Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где говорилось, что украинский конфликт зашел... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:02
2024-02-17T17:57
в мире
россия
украина
киев
илон маск
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где говорилось, что украинский конфликт зашел в тупик."Верно", — так он прокомментировал публикацию о том, что единственной помехой для начала мирных переговоров остается финансирование Киева со стороны США и Евросоюза.Автор поста также полагает, что Россия лишь желает оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины, а у ВСУ не хватит человеческих ресурсов, чтобы их вернуть.Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
https://ria.ru/20240214/mask-1927218959.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, илон маск, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Илон Маск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта

Маск согласился с мнением, что США и ЕС мешают мирным переговорам по Украине

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где говорилось, что украинский конфликт зашел в тупик.
"Верно", — так он прокомментировал публикацию о том, что единственной помехой для начала мирных переговоров остается финансирование Киева со стороны США и Евросоюза.
Автор поста также полагает, что Россия лишь желает оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины, а у ВСУ не хватит человеческих ресурсов, чтобы их вернуть.
Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"Негодяй": в Киеве признались, как обидели Маска
14 февраля, 03:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевИлон МаскВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала