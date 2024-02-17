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Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта
Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта - РИА Новости, 17.02.2024
Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта
Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где говорилось, что украинский конфликт зашел... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:02
2024-02-17T09:02
2024-02-17T17:57
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где говорилось, что украинский конфликт зашел в тупик."Верно", — так он прокомментировал публикацию о том, что единственной помехой для начала мирных переговоров остается финансирование Киева со стороны США и Евросоюза.Автор поста также полагает, что Россия лишь желает оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины, а у ВСУ не хватит человеческих ресурсов, чтобы их вернуть.Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
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В мире, Россия, Украина, Киев, Илон Маск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта
Маск согласился с мнением, что США и ЕС мешают мирным переговорам по Украине