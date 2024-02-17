https://ria.ru/20240217/mask-1927917550.html

Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта

Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта - РИА Новости, 17.02.2024

Маск одним словом высказался о судьбе украинского конфликта

Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где говорилось, что украинский конфликт зашел... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T09:02

2024-02-17T09:02

2024-02-17T17:57

в мире

россия

украина

киев

илон маск

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где говорилось, что украинский конфликт зашел в тупик."Верно", — так он прокомментировал публикацию о том, что единственной помехой для начала мирных переговоров остается финансирование Киева со стороны США и Евросоюза.Автор поста также полагает, что Россия лишь желает оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины, а у ВСУ не хватит человеческих ресурсов, чтобы их вернуть.Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.

https://ria.ru/20240214/mask-1927218959.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, илон маск, владимир путин, вооруженные силы украины