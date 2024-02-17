Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене началась манифестация против конференции по безопасности - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 17.02.2024 (обновлено: 23:49 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/manifestatsiya-1927977052.html
В Мюнхене началась манифестация против конференции по безопасности
В Мюнхене началась манифестация против конференции по безопасности - РИА Новости, 17.02.2024
В Мюнхене началась манифестация против конференции по безопасности
Шествие против проведения в Мюнхене международной конференции по безопасности проходит в столице Баварии, сообщает немецкая полиция в соцсети X, оценивая... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:40
2024-02-17T23:49
в мире
мюнхен
бавария
нато
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853163132_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_c7cfa9cd92c07cbe3a8cf328e8ccb60a.jpg
БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Шествие против проведения в Мюнхене международной конференции по безопасности проходит в столице Баварии, сообщает немецкая полиция в соцсети X, оценивая количество его участников примерно в тысячу человек. "Около 1000 собравшихся на (крупнейшей площади Карлсплатц. — Прим. ред.) Штахус участников начали движение", — сообщает местная полиция.Как свидетельствуют кадры, сделанные самими протестующими на месте событий, количество присутствующих может превышать оценку полиции. Шествие возглавляет автомобиль с громкоговорителем, из которого доносятся лозунги против военного лобби в стране и критика по отношению к НАТО и правительству ФРГ. Протестующие выступают за мирные переговоры по Украине, прекращение военных поставок и против военных действий в секторе Газа. С собой они несут плакаты. На одном из них слово "перемирие" написано на русском, немецком и английском языках. На площади невдалеке от Одеонсплац состоялась менее многочисленная контрдемонстрация проукраинских протестующих. Чтобы избежать столкновений, полиция выставила ограды между активистами. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
мюнхен
бавария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853163132_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_1ff59e07b130f81a71e35a5d8507a5d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, бавария, нато, германия
В мире, Мюнхен, Бавария, НАТО, Германия
В Мюнхене началась манифестация против конференции по безопасности

В Мюнхене тысячи человек вышли на шествие против конференции по безопасности

© AP Photo / Michael ProbstПолиция перед отелем Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Полиция перед отелем Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Michael Probst
Полиция перед отелем Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Шествие против проведения в Мюнхене международной конференции по безопасности проходит в столице Баварии, сообщает немецкая полиция в соцсети X, оценивая количество его участников примерно в тысячу человек.
"Около 1000 собравшихся на (крупнейшей площади Карлсплатц. — Прим. ред.) Штахус участников начали движение", — сообщает местная полиция.
Как свидетельствуют кадры, сделанные самими протестующими на месте событий, количество присутствующих может превышать оценку полиции. Шествие возглавляет автомобиль с громкоговорителем, из которого доносятся лозунги против военного лобби в стране и критика по отношению к НАТО и правительству ФРГ.
Протестующие выступают за мирные переговоры по Украине, прекращение военных поставок и против военных действий в секторе Газа. С собой они несут плакаты. На одном из них слово "перемирие" написано на русском, немецком и английском языках. На площади невдалеке от Одеонсплац состоялась менее многочисленная контрдемонстрация проукраинских протестующих. Чтобы избежать столкновений, полиция выставила ограды между активистами.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Так не договаривались. Европа лишает украинцев еще одной привилегии
6 февраля, 08:00
 
В миреМюнхенБаварияНАТОГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала