https://ria.ru/20240217/manifestatsiya-1927977052.html

В Мюнхене началась манифестация против конференции по безопасности

В Мюнхене началась манифестация против конференции по безопасности - РИА Новости, 17.02.2024

В Мюнхене началась манифестация против конференции по безопасности

Шествие против проведения в Мюнхене международной конференции по безопасности проходит в столице Баварии, сообщает немецкая полиция в соцсети X, оценивая... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:40

2024-02-17T17:40

2024-02-17T23:49

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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Шествие против проведения в Мюнхене международной конференции по безопасности проходит в столице Баварии, сообщает немецкая полиция в соцсети X, оценивая количество его участников примерно в тысячу человек. "Около 1000 собравшихся на (крупнейшей площади Карлсплатц. — Прим. ред.) Штахус участников начали движение", — сообщает местная полиция.Как свидетельствуют кадры, сделанные самими протестующими на месте событий, количество присутствующих может превышать оценку полиции. Шествие возглавляет автомобиль с громкоговорителем, из которого доносятся лозунги против военного лобби в стране и критика по отношению к НАТО и правительству ФРГ. Протестующие выступают за мирные переговоры по Украине, прекращение военных поставок и против военных действий в секторе Газа. С собой они несут плакаты. На одном из них слово "перемирие" написано на русском, немецком и английском языках. На площади невдалеке от Одеонсплац состоялась менее многочисленная контрдемонстрация проукраинских протестующих. Чтобы избежать столкновений, полиция выставила ограды между активистами. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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в мире, мюнхен, бавария, нато, германия